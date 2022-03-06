Киев занимался средствами доставки ядерного заряда, заявил источник
Источник сообщил, что Киев занимался ракетными средствами доставки ядерного заряда
Вид на Киев. 25 февраля 2022
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Киев одновременно с работой над созданием ядерного взрывного устройства активно занимался потенциальными средствами доставки ядерного оружия, заявил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств РФ.
"Параллельно в стране велись работы по модернизации уже имеющихся и созданию новых ракетных вооружений, которые могут быть использованы в качестве средств доставки ядерного оружия. Причём большинство этих разработок Киев "прикрывает" реализацией совместных проектов с другими странами", - рассказал источник.
"Основную роль в нем должны играть украинские ракетно-космические предприятия "Южмашзавод" и КБ "Южное", ранее участвовавшие в создании советского ракетно-ядерного арсенала", - отметил собеседник агентства.
По его словам, основная цель этого сотрудничества - создание мобильного комплекса, оснащенного твердотопливной баллистической ракетой дальностью до 1500 км.
"Южмашзавод" также осуществляет разработку на средства Саудовской Аравии мобильного ракетного комплекса наземного базирования "Гром-2". В экспортном варианте "Гром-2", по заявлениям Киева, будет иметь дальность до 280 км", - сказал источник.
"Однако, по мнению экспертов, имеется возможность его модернизации с целью наращивания дальности стрельбы свыше 500 км, по некоторым оценкам до 1000 км. Для проведения лётных испытаний ракетной техники с 2017 года в Одесской области эксплуатируется ракетный полигон "Алибей", - уточнил он.