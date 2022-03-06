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Киев занимался средствами доставки ядерного заряда, заявил источник
Киев занимался средствами доставки ядерного заряда, заявил источник - РИА Новости, 06.03.2022
Киев занимался средствами доставки ядерного заряда, заявил источник
Киев одновременно с работой над созданием ядерного взрывного устройства активно занимался потенциальными средствами доставки ядерного оружия, заявил РИА Новости РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T08:23
2022-03-06T08:23
одесская область
саудовская аравия
турция
в мире
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Киев одновременно с работой над созданием ядерного взрывного устройства активно занимался потенциальными средствами доставки ядерного оружия, заявил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств РФ."Параллельно в стране велись работы по модернизации уже имеющихся и созданию новых ракетных вооружений, которые могут быть использованы в качестве средств доставки ядерного оружия. Причём большинство этих разработок Киев "прикрывает" реализацией совместных проектов с другими странами", - рассказал источник.Так, он напомнил о договоренности Украины в декабре 2013 года о взаимодействии в ракетной сфере с Турцией.По его словам, основная цель этого сотрудничества - создание мобильного комплекса, оснащенного твердотопливной баллистической ракетой дальностью до 1500 км."Южмашзавод" также осуществляет разработку на средства Саудовской Аравии мобильного ракетного комплекса наземного базирования "Гром-2". В экспортном варианте "Гром-2", по заявлениям Киева, будет иметь дальность до 280 км", - сказал источник."Однако, по мнению экспертов, имеется возможность его модернизации с целью наращивания дальности стрельбы свыше 500 км, по некоторым оценкам до 1000 км. Для проведения лётных испытаний ракетной техники с 2017 года в Одесской области эксплуатируется ракетный полигон "Алибей", - уточнил он.
https://ria.ru/20220302/minoborony-1776131480.html
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одесская область
саудовская аравия
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одесская область, саудовская аравия, турция, в мире
08:23 06.03.2022
 
Киев занимался средствами доставки ядерного заряда, заявил источник

Источник сообщил, что Киев занимался ракетными средствами доставки ядерного заряда

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид на Киев. 25 февраля 2022
Вид на Киев. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид на Киев. 25 февраля 2022
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Киев одновременно с работой над созданием ядерного взрывного устройства активно занимался потенциальными средствами доставки ядерного оружия, заявил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств РФ.
"Параллельно в стране велись работы по модернизации уже имеющихся и созданию новых ракетных вооружений, которые могут быть использованы в качестве средств доставки ядерного оружия. Причём большинство этих разработок Киев "прикрывает" реализацией совместных проектов с другими странами", - рассказал источник.
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Российская армия устраняет угрозу появления на Украине ядерного оружия
Так, он напомнил о договоренности Украины в декабре 2013 года о взаимодействии в ракетной сфере с Турцией.
"Основную роль в нем должны играть украинские ракетно-космические предприятия "Южмашзавод" и КБ "Южное", ранее участвовавшие в создании советского ракетно-ядерного арсенала", - отметил собеседник агентства.
По его словам, основная цель этого сотрудничества - создание мобильного комплекса, оснащенного твердотопливной баллистической ракетой дальностью до 1500 км.
"Южмашзавод" также осуществляет разработку на средства Саудовской Аравии мобильного ракетного комплекса наземного базирования "Гром-2". В экспортном варианте "Гром-2", по заявлениям Киева, будет иметь дальность до 280 км", - сказал источник.
"Однако, по мнению экспертов, имеется возможность его модернизации с целью наращивания дальности стрельбы свыше 500 км, по некоторым оценкам до 1000 км. Для проведения лётных испытаний ракетной техники с 2017 года в Одесской области эксплуатируется ракетный полигон "Алибей", - уточнил он.
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