https://ria.ru/20220306/ukraina-1776881840.html

Киев занимался средствами доставки ядерного заряда, заявил источник

Киев занимался средствами доставки ядерного заряда, заявил источник - РИА Новости, 06.03.2022

Киев занимался средствами доставки ядерного заряда, заявил источник

Киев одновременно с работой над созданием ядерного взрывного устройства активно занимался потенциальными средствами доставки ядерного оружия, заявил РИА Новости РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T08:23

2022-03-06T08:23

2022-03-06T08:23

одесская область

саудовская аравия

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775099136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4c53c6b34eb07da7b671635952ab51a.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Киев одновременно с работой над созданием ядерного взрывного устройства активно занимался потенциальными средствами доставки ядерного оружия, заявил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств РФ."Параллельно в стране велись работы по модернизации уже имеющихся и созданию новых ракетных вооружений, которые могут быть использованы в качестве средств доставки ядерного оружия. Причём большинство этих разработок Киев "прикрывает" реализацией совместных проектов с другими странами", - рассказал источник.Так, он напомнил о договоренности Украины в декабре 2013 года о взаимодействии в ракетной сфере с Турцией.По его словам, основная цель этого сотрудничества - создание мобильного комплекса, оснащенного твердотопливной баллистической ракетой дальностью до 1500 км."Южмашзавод" также осуществляет разработку на средства Саудовской Аравии мобильного ракетного комплекса наземного базирования "Гром-2". В экспортном варианте "Гром-2", по заявлениям Киева, будет иметь дальность до 280 км", - сказал источник."Однако, по мнению экспертов, имеется возможность его модернизации с целью наращивания дальности стрельбы свыше 500 км, по некоторым оценкам до 1000 км. Для проведения лётных испытаний ракетной техники с 2017 года в Одесской области эксплуатируется ракетный полигон "Алибей", - уточнил он.

https://ria.ru/20220302/minoborony-1776131480.html

https://ria.ru/20220302/oruzhie-1776117094.html

одесская область

саудовская аравия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

одесская область, саудовская аравия, турция, в мире