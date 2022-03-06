https://ria.ru/20220306/ukraina-1776881636.html
Киев в последние годы активно интересовался добычей урана, сообщил источник
Киев в последние годы активно интересовался добычей урана, сообщил источник - РИА Новости, 06.03.2022
Киев в последние годы активно интересовался добычей урана, сообщил источник
Киев в последние годы активно интересовался добычей урана и его обогащением, заявил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств РФ. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T08:20
2022-03-06T08:20
2022-03-06T08:20
в мире
украина
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Киев в последние годы активно интересовался добычей урана и его обогащением, заявил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств РФ."Обращает на себя и то обстоятельство, что в последние годы Украина активизировала геологоразведку глубинных слоев на территории действующих урановых шахт, а также освоение перспективных урановых месторождений, в частности в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях", - сказал собеседник агентства.По его словам, одновременно украинские представители инициировали диалог с иностранными компаниями об оказании Украине помощи в создании на территории страны собственных уранообогатительных предприятий."В этой связи примечателен тот факт, что на гидрометаллургическом заводе в Желтых Водах уже осуществляется переработка концентрата оксида урана из добываемой на Украине руды, который может использоваться в процессе обогащения урана в газовых центрифугах без дополнительной переработки и очистки", - отметил источник.
https://ria.ru/20220302/minoborony-1776131480.html
https://ria.ru/20220306/chaes-1776880399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Киев в последние годы активно интересовался добычей урана, сообщил источник
Источник сообщил, что Киев последнее время интересовался добычей и обогащением урана
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Киев в последние годы активно интересовался добычей урана и его обогащением, заявил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств РФ.
"Обращает на себя и то обстоятельство, что в последние годы Украина
активизировала геологоразведку глубинных слоев на территории действующих урановых шахт, а также освоение перспективных урановых месторождений, в частности в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях", - сказал собеседник агентства.
По его словам, одновременно украинские представители инициировали диалог с иностранными компаниями об оказании Украине помощи в создании на территории страны собственных уранообогатительных предприятий.
"В этой связи примечателен тот факт, что на гидрометаллургическом заводе в Желтых Водах уже осуществляется переработка концентрата оксида урана из добываемой на Украине руды, который может использоваться в процессе обогащения урана в газовых центрифугах без дополнительной переработки и очистки", - отметил источник.