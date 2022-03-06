https://ria.ru/20220306/ukraina-1776881636.html

Киев в последние годы активно интересовался добычей урана, сообщил источник

Киев в последние годы активно интересовался добычей урана, сообщил источник - РИА Новости, 06.03.2022

Киев в последние годы активно интересовался добычей урана, сообщил источник

Киев в последние годы активно интересовался добычей урана и его обогащением, заявил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств РФ. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T08:20

2022-03-06T08:20

2022-03-06T08:20

в мире

украина

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Киев в последние годы активно интересовался добычей урана и его обогащением, заявил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств РФ."Обращает на себя и то обстоятельство, что в последние годы Украина активизировала геологоразведку глубинных слоев на территории действующих урановых шахт, а также освоение перспективных урановых месторождений, в частности в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях", - сказал собеседник агентства.По его словам, одновременно украинские представители инициировали диалог с иностранными компаниями об оказании Украине помощи в создании на территории страны собственных уранообогатительных предприятий."В этой связи примечателен тот факт, что на гидрометаллургическом заводе в Желтых Водах уже осуществляется переработка концентрата оксида урана из добываемой на Украине руды, который может использоваться в процессе обогащения урана в газовых центрифугах без дополнительной переработки и очистки", - отметил источник.

https://ria.ru/20220302/minoborony-1776131480.html

https://ria.ru/20220306/chaes-1776880399.html

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина