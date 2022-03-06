https://ria.ru/20220306/ukraina-1776880095.html

Украина была очень близка к созданию ядерного оружия, сообщил источник

Украина была очень близка к созданию ядерного оружия, сообщил источник - РИА Новости, 06.03.2022

Украина была очень близка к созданию ядерного оружия, сообщил источник

Слова Владимира Зеленского в Мюнхене о претензиях на ядерный статус Украины были не случайны, это могло стать реальностью уже в самой ближайшей перспективе,... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T09:00

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского в Мюнхене о претензиях на ядерный статус Украины были не случайны, это могло стать реальностью уже в самой ближайшей перспективе, заявил РИА Новости представитель одного из компетентных российских ведомств."Заявление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале о возможностях обретения Украиной ядерного статуса было не случайно. Сразу после присоединения в 1994 году к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства Украина приступила к осуществлению НИОКР (научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ. — Прим. ред.) с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия", — сказал собеседник агентства.По его словам, чётко выраженную практическую направленность и нарастающую активность эти работы приобрели в 2014 году по негласному распоряжению Петра Порошенко, который тогда занимал пост президента. Он отметил, что Киев мог также скрытно приобрести на Западе технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов.Плутоний из-за рубежаДля ускорения этих работ из-за рубежа на начальном этапе был получен плутоний необходимого качества."По имеющейся информации, США уже осуществляли передачу этого материала своим партнёрам. Есть основания полагать, что и в "украинском случае" не обошлось без участия Вашингтона", — сказал собеседник агентства.По его словам, ключевая роль в создании ядерного взрывного устройства отводилась Национальному научному центру "Харьковский физико-технический институт"."Имеющаяся там экспериментальная база позволяет проводить широкий спектр исследований по изучению ядерных материалов, в том числе отработавших реакторных топливных сборок, которые могут использоваться для получения оружейного плутония. При этом подразделением нейтронной физики Центра проводились расчёты критичности ядерных реакторов, которые применимы и в ядерно-оружейной области", — рассказал источник.Содействие ученым в разработке методов разделения изотопов ядерных материалов оказывали профильные структуры Национальной академии наук Украины, в частности, находящийся в Киеве Институт ядерных исследований и Институт органической химии, утверждает он.По данным российских ведомств, в работах также участвовали Институт проблем безопасности АЭС в Чернобыле, Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности в Киеве и Институт физики конденсированных систем во Львове, которые имеют научный задел и соответствующий программно-аппаратный потенциал в сфере моделирования состояния веществ.Работы в ЧернобылеВ качестве площадки разработки ядерного оружия Киев использовал зону Чернобыльской АЭС.По его словам, к разработке отдельных проблем в этой сфере привлекали сотрудников Одесского национального политехнического университета, обладающих значительным опытом математического моделирования кинетики термоядерных реакций, а также профильные подразделения Киевского национального университета и Физико-технологического института материалов и сплавов Национальной академии наук, специализирующиеся на компьютерном моделировании в области гидродинамики и механики сплошных сред и механике сплошных сред.Кроме того, рассказал он, к решению проблем в этой сфере привлекались Институт проблем материаловедения и Физико-механический институт с учётом имеющегося у них опыта в области специальных материалов, в том числе их антикоррозийной защиты и обработки.Интерес к урану...При этом в последние годы Киев активно интересовался темой обогащения урана.По его словам, одновременно украинские представители инициировали диалог с иностранными компаниями об оказании Украине помощи в создании на территории страны собственных уранообогатительных предприятий."В этой связи примечателен тот факт, что на гидрометаллургическом заводе в Жёлтых Водах уже осуществляется переработка концентрата оксида урана из добываемой на Украине руды, который может использоваться в процессе обогащения урана в газовых центрифугах без дополнительной переработки и очистки", — отметил источник.… И средствам доставки"Параллельно в стране велись работы по модернизации уже имеющихся и создании новых ракетных вооружений, которые могут быть использованы в качестве средств доставки ядерного оружия", — рассказал представитель одного из компетентных ведомств.По его словам, большинство этих разработок Киев "прикрывает" реализацией совместных проектов с другими странами". Так, в декабре 2013 года была достигнута договоренность Украины о взаимодействии в ракетной сфере с Турцией.По его словам, основная цель этого сотрудничества — создание мобильного комплекса, оснащенного твердотопливной баллистической ракетой дальностью до 1500 км."Южмашзавод" также осуществляет разработку на средства Саудовской Аравии мобильного ракетного комплекса наземного базирования "Гром-2". В экспортном варианте "Гром-2", по заявлениям Киева, будет иметь дальность до 280 км", — сказал источник. В то же время, по мнению экспертов, существует возможность его модернизации с целью наращивания дальности стрельбы свыше 500 км, по некоторым оценкам до 1000 км. Для проведения лётных испытаний ракетной техники с 2017 года в Одесской области эксплуатируется ракетный полигон "Алибей", уточнил представитель одного из ведомств.Вопрос нескольких месяцев"Реализуя в течение более двух десятилетий программы как в ядерной, так и ракетный сферах, Украина последовательно шла к формированию всех необходимых условий для создания собственного ядерного оружия", — сказал собеседник агентства. По его словам, были достигнуты "значимые результаты" в области моделирования цепных ядерных реакций, разделения изотопов расщепляющихся материалов, а также в сфере изучения и металлурги ядерных материалов."Изготовить такое устройство украинские специалисты могли в течение нескольких месяцев", — подчеркнул он.Документация вывезена или уничтоженаВ условиях усиления напряженности в отношениях с Россией украинское руководство приняло решение всю ценную документацию, хранящуюся в научных центрах в Киеве и Харькове, уничтожить или эвакуировать во Львов – в Национальный университет "Львовская Политехника"."Это было сделано в том числе и с целью избежать обвинений в адрес киевского режима о наличии оружейной составляющей в "мирный ядерной программе" Украины", — отметил собеседник агентства. По данным представителя компетентного ведомства, определённая документация имелась и на Запорожской АЭС"Осуществление Киевом своего крайне опасного проекта "ядерная Украина" могло стать реальностью уже в самой ближайшей перспективе", — подчеркнул он, добавив, что негативные последствия его реализации трудно переоценить.Накануне экс-премьер министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина обладает технической возможностью создания такого оружия и могла бы стать ядерной державой в течение 2-3 лет. Россия, как заявил ранее глава МИД Сергей Лавров, предпринимает все меры, чтобы не допустить этого. По его словам, безответственные заявления Киева о ядерном оружии не пустая бравада, страна располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого вооружения.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, есть потери с обеих сторон.

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Дарья Буймова

россия, одесская область, киев, запорожская аэс, чернобыльская аэс, в мире