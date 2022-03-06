https://ria.ru/20220306/ukraina-1776879786.html

Украина могла стать ядерной страной в ближайшее время, сообщил источник

Украина могла стать ядерной страной в ближайшее время, сообщил источник - РИА Новости, 06.03.2022

Украина могла стать ядерной страной в ближайшее время, сообщил источник

Слова Владимира Зеленского в Мюнхене о претензиях на ядерный статус Украины были не случайны, это могло стать реальностью уже в самой ближайшей перспективе,... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T08:08

2022-03-06T08:08

2022-03-06T08:33

ядерные технологии

петр порошенко

киев

сша

украина

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского в Мюнхене о претензиях на ядерный статус Украины были не случайны, это могло стать реальностью уже в самой ближайшей перспективе, заявил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств РФ."Заявление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале о возможностях обретения Украиной ядерного статуса было не случайно. Сразу после присоединения в 1994 году к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства Украина приступила к осуществлению НИОКР с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия", - сказал собеседник агентства.По его словам, четко выраженную практическую направленность и нарастающую активность эти работы приобрели в 2014 году по негласному распоряжению Петра Порошенко, который тогда занимал пост президента."Так, имеющиеся в СВР данные свидетельствуют, что НИОКР по созданию ядерного взрывного устройства, которое в дальнейшем можно было бы использовать в конструкции ядерных боезарядов, велись как по урановому, так и по плутониевому направлениям. Научное сообщество Украины обладает достаточными компетенциями для создания устройства как "имплозивного", так и "пушечного" типа", - сказал источник.Он отметил, что Киев мог также скрытно приобрести на Западе технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов."Реализуя в течение более двух десятилетий программы как в ядерной, так и ракетной сферах, Украина последовательно шла к формированию всех необходимых условий для создания собственного ядерного оружия", - сказал собеседник агентства.По его словам, были достигнуты "значимые результаты" в области моделирования цепных ядерных реакций, разделения изотопов расщепляющихся материалов, а также в сфере изучения и металлургии ядерных материалов."По заключению западных экспертов, киевский режим был наиболее близок к созданию ядерного взрывного устройства на основе плутония за счет скрытого его получения из хранящегося на территории страны отработавшего ядерного топлива. Изготовить такое устройство украинские специалисты могли в течение нескольких месяцев", - сказал он."Осуществление Киевом своего крайне опасного проекта "ядерная Украина" могло стать реальностью уже в самой ближайшей перспективе", - подчеркнул он.Ядерные взрывные устройства "пушечного" типа делаются на основе урана, такой была бомба, сброшенная США на Хиросиму. Устройства "имплозивного" типа делаются на основе плутония, подобная бомба была сброшена американцами на Нагасаки.

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/ukraina-1776357533.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220306/samolety-1776876878.html

киев

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

петр порошенко, киев, сша, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)