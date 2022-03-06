Есть основания полагать, что США передали Киеву плутоний, сообщил источник
Источник: есть основания полагать, что США передали Киеву плутоний для разработки бомбы
Улица в центре Киева, Украина
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Киев в своё время получил плутоний, качество которого позволяло вести работу по созданию ядерного взрывного устройства - возможно, от США, заявил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств РФ.
"Для ускорения этих НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – ред.) из-за рубежа на начальном этапе был получен плутоний необходимого качества. По имеющейся информации, США уже осуществляли передачу этого материала своим партнёрам. Есть основания полагать, что и в "украинском случае" не обошлось без участия Вашингтона", - сказал собеседник агентства.
6 марта, 08:00В шаге от второго Чернобыля
По его словам, ключевая роль в создании ядерного взрывного устройства отводилась Национальному научному центру Харьковский физико-технический институт.
"Имеющаяся там экспериментальная база позволяет проводить широкий спектр исследований по изучению ядерных материалов, в том числе отработавших реакторных топливных сборок, которые могут использоваться для получения оружейного плутония. При этом подразделением нейтронной физики Центра проводились расчёты критичности ядерных реакторов, которые применимы и в ядерно-оружейной области", - рассказал источник.
По данным компетентных ведомств РФ, в работах также участвовали Институт проблем безопасности АЭС в Чернобыле, Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности в Киеве и Институт физики конденсированных систем во Львове, которые имеют научный задел и соответствующий программно-аппаратный потенциал в сфере моделирования состояния веществ.