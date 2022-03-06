https://ria.ru/20220306/ukraina-1776879636.html

Есть основания полагать, что США передали Киеву плутоний, сообщил источник

Есть основания полагать, что США передали Киеву плутоний, сообщил источник - РИА Новости, 06.03.2022

Есть основания полагать, что США передали Киеву плутоний, сообщил источник

Киев в своё время получил плутоний, качество которого позволяло вести работу по созданию ядерного взрывного устройства - возможно, от США, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T08:07

2022-03-06T08:07

2022-03-06T08:07

в мире

россия

киев

сша

чернобыльская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775499222_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_0343bbdb7623b6d471a31d43b4dfcd25.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Киев в своё время получил плутоний, качество которого позволяло вести работу по созданию ядерного взрывного устройства - возможно, от США, заявил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств РФ."Для ускорения этих НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – ред.) из-за рубежа на начальном этапе был получен плутоний необходимого качества. По имеющейся информации, США уже осуществляли передачу этого материала своим партнёрам. Есть основания полагать, что и в "украинском случае" не обошлось без участия Вашингтона", - сказал собеседник агентства.По его словам, ключевая роль в создании ядерного взрывного устройства отводилась Национальному научному центру Харьковский физико-технический институт."Содействие Центру в разработке методов разделения изотопов ядерных материалов оказывали профильные структуры Национальной академии наук Украины, в частности, находящиеся в Киеве Институт ядерных исследований и Институт органической химии", - перечислил он.По данным компетентных ведомств РФ, в работах также участвовали Институт проблем безопасности АЭС в Чернобыле, Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности в Киеве и Институт физики конденсированных систем во Львове, которые имеют научный задел и соответствующий программно-аппаратный потенциал в сфере моделирования состояния веществ.

https://ria.ru/20220306/ukraina-1776852842.html

https://ria.ru/20220305/razrabotki-1776647926.html

россия

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, сша, чернобыльская аэс