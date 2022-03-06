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Неонацисты на Украине угрожают иностранцам оружием, заявили в Минобороны
Неонацисты на Украине угрожают иностранцам оружием, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.03.2022
Неонацисты на Украине угрожают иностранцам оружием, заявили в Минобороны
Националисты запугивали отказывающихся эвакуироваться по небезопасным маршрутам граждан Индии физической расправой и оружием, заявили в воскресенье в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T21:52
2022-03-06T21:52
2022-03-06T21:52
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донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
неонацизм
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Националисты запугивали отказывающихся эвакуироваться по небезопасным маршрутам граждан Индии физической расправой и оружием, заявили в воскресенье в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине."Вчера при эвакуации граждан Индии националисты, угрожая физической расправой с использованием оружия, запугивали иностранных граждан, отказывающихся эвакуироваться по небезопасным маршрутам в сторону западных границ Украины", - указано в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220305/putin-1776789559.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, неонацизм
Неонацисты на Украине угрожают иностранцам оружием, заявили в Минобороны
Минобороны России: неонацисты на Украине угрожают иностранным гражданам оружием