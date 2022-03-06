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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/ugrozy-1776970412.html
Неонацисты на Украине угрожают иностранцам оружием, заявили в Минобороны
Неонацисты на Украине угрожают иностранцам оружием, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.03.2022
Неонацисты на Украине угрожают иностранцам оружием, заявили в Минобороны
Националисты запугивали отказывающихся эвакуироваться по небезопасным маршрутам граждан Индии физической расправой и оружием, заявили в воскресенье в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T21:52
2022-03-06T21:52
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
неонацизм
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Националисты запугивали отказывающихся эвакуироваться по небезопасным маршрутам граждан Индии физической расправой и оружием, заявили в воскресенье в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине."Вчера при эвакуации граждан Индии националисты, угрожая физической расправой с использованием оружия, запугивали иностранных граждан, отказывающихся эвакуироваться по небезопасным маршрутам в сторону западных границ Украины", - указано в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, неонацизм
21:52 06.03.2022
 
Неонацисты на Украине угрожают иностранцам оружием, заявили в Минобороны

Минобороны России: неонацисты на Украине угрожают иностранным гражданам оружием

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБрошенный танк ВСУ в Андреевке в Донецкой народной республике
Брошенный танк ВСУ в Андреевке в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Брошенный танк ВСУ в Андреевке в Донецкой народной республике. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Националисты запугивали отказывающихся эвакуироваться по небезопасным маршрутам граждан Индии физической расправой и оружием, заявили в воскресенье в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.
"Вчера при эвакуации граждан Индии националисты, угрожая физической расправой с использованием оружия, запугивали иностранных граждан, отказывающихся эвакуироваться по небезопасным маршрутам в сторону западных границ Украины", - указано в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 17:12В мире
Путин рассказал, как неонацисты обошлись с жителями Мариуполя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная Республиканеонацизм
 
 
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