https://ria.ru/20220306/udar-1776889903.html

Российские ВС 5 марта уничтожили 61 объект военной инфраструктуры Украины

Российские ВС 5 марта уничтожили 61 объект военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 06.03.2022

Российские ВС 5 марта уничтожили 61 объект военной инфраструктуры Украины

Армия России накануне массированным ударом уничтожила 61 объект военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины, заявил журналистам в воскресенье официальный... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T10:03

2022-03-06T10:03

2022-03-06T10:51

в мире

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Армия России накануне массированным ударом уничтожила 61 объект военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Вечером 5 марта нанесен массированный удар, в результате которого поражен 61 объект военной инфраструктуры ВСУ, в том числе 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, 9 складов боеприпасов и материально-технических средств и 3 радиолокационных поста", - сказал Конашенков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220306/ukraina-1776883955.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Утренний брифинг Игоря Конашенкова Вооруженные силы с начала спецоперации на Украине уничтожили более 2200 военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция", — сказал он. 2022-03-06T10:03 true PT2M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)