https://ria.ru/20220306/tinkoff-1776893128.html

"Тинькофф" планирует решить вопрос по выпуску карт "Мир — UnionPay"

"Тинькофф" планирует решить вопрос по выпуску карт "Мир — UnionPay" - РИА Новости, 06.03.2022

"Тинькофф" планирует решить вопрос по выпуску карт "Мир — UnionPay"

"Тинькофф банк" планирует максимально оперативно решить вопрос по выпуску кобейджинговых карт Мир-UnionPay, говорится в сообщении контакт-центра банка. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T10:25

2022-03-06T10:25

2022-03-06T10:28

экономика

россия

тинькофф. кредитные системы

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. "Тинькофф банк" планирует максимально оперативно решить вопрос по выпуску кобейджинговых карт Мир-UnionPay, говорится в сообщении контакт-центра банка.В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту Мир-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, сообщили в НСПК. Ее выпускают несколько российских банков."Мы пока не выпускаем кобейджинговые карты Мир-UnionPay, но этот вопрос решим максимально оперативно", - сказали в банке.

https://ria.ru/20220306/zvonki-1776876245.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, тинькофф. кредитные системы