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"Тинькофф" планирует решить вопрос по выпуску карт "Мир — UnionPay"
"Тинькофф" планирует решить вопрос по выпуску карт "Мир — UnionPay" - РИА Новости, 06.03.2022
"Тинькофф" планирует решить вопрос по выпуску карт "Мир — UnionPay"
"Тинькофф банк" планирует максимально оперативно решить вопрос по выпуску кобейджинговых карт Мир-UnionPay, говорится в сообщении контакт-центра банка. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T10:25
2022-03-06T10:28
экономика
россия
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. "Тинькофф банк" планирует максимально оперативно решить вопрос по выпуску кобейджинговых карт Мир-UnionPay, говорится в сообщении контакт-центра банка.В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту Мир-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, сообщили в НСПК. Ее выпускают несколько российских банков."Мы пока не выпускаем кобейджинговые карты Мир-UnionPay, но этот вопрос решим максимально оперативно", - сказали в банке.
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экономика, россия, тинькофф. кредитные системы
10:25 06.03.2022 (обновлено: 10:28 06.03.2022)
 
"Тинькофф" планирует решить вопрос по выпуску карт "Мир — UnionPay"

"Тинькофф" планирует оперативно решить вопрос по выпуску карт "Мир — UnionPay"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд банка Tinkoff на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд банка Tinkoff на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Стенд банка Tinkoff на Петербургском международном экономическом форуме
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. "Тинькофф банк" планирует максимально оперативно решить вопрос по выпуску кобейджинговых карт Мир-UnionPay, говорится в сообщении контакт-центра банка.
В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту Мир-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, сообщили в НСПК. Ее выпускают несколько российских банков.
"Мы пока не выпускаем кобейджинговые карты Мир-UnionPay, но этот вопрос решим максимально оперативно", - сказали в банке.
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