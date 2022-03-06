21:49 06.03.2022 (обновлено: 01:17 07.03.2022)
TikTok ввел ограничения на работу сервиса в России из-за закона о "фейках"
Социальная сеть TikTok ограничит работу в России из-за закона о "фейках"
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит распространение нового контента в России и прямые эфиры (стримы) из-за российского закона о "фейках".
В пятницу президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России.
"Самым высоким нашим приоритетом является безопасность наших сотрудников и наших пользователей, и в свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и (размещение -ред.) нового контента на нашем видеосервисе, пока мы рассматриваем последствия этого для безопасности. Наша служба обмена сообщениями затронута не будет", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что TikTok будет оценивать "меняющиеся обстоятельства" в России, чтобы определить, когда возобновить предоставление услуг.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.