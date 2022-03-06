https://ria.ru/20220306/su-34-1776900942.html
Истребитель Су-34 уничтожил военный объект украинских националистов
Истребитель Су-34 уничтожил военный объект украинских националистов - РИА Новости, 06.03.2022
Истребитель Су-34 уничтожил военный объект украинских националистов
Фронтовой бомбардировщик Су-34 высокоточным авиационным ударом уничтожил военный объект украинских националистов, следует из распространённого Минобороны РФ... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:31
2022-03-06T11:31
2022-03-06T12:05
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
су-34
украина
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Фронтовой бомбардировщик Су-34 высокоточным авиационным ударом уничтожил военный объект украинских националистов, следует из распространённого Минобороны РФ видео.В описании к видео указывается, что "экипаж самолета Су-34 высокоточными авиационными средствами поражения уничтожил объект военной инфраструктуры военизированных формирований украинских националистов".В ролике демонстрируются боевые вылеты с военного аэродрома фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-34. В частности, показан Су-34 с подвешенными бомбами ОФАБ-100-120.Затем показана запись с прицела Су-34. Видно, как самолёт производит пуск управляемый ракеты "воздух - поверхность" и после уходит на боевой разворот (с набором высоты).Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html
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Су-34 нанесли удары по украинским объектам военной инфраструктуры
Экипажи самолетов Су-34 нанесли удары высокоточными авиационными средствами по украинским объектам военной инфраструктуры.
2022-03-06T11:31
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, су-34, украина
11:31 06.03.2022 (обновлено: 12:05 06.03.2022)
Истребитель Су-34 уничтожил военный объект украинских националистов
Минобороны: истребитель Су-34 уничтожил военный объект украинских националистов