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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/su-34-1776900942.html
Истребитель Су-34 уничтожил военный объект украинских националистов
Истребитель Су-34 уничтожил военный объект украинских националистов - РИА Новости, 06.03.2022
Истребитель Су-34 уничтожил военный объект украинских националистов
Фронтовой бомбардировщик Су-34 высокоточным авиационным ударом уничтожил военный объект украинских националистов, следует из распространённого Минобороны РФ... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:31
2022-03-06T12:05
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
су-34
украина
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Фронтовой бомбардировщик Су-34 высокоточным авиационным ударом уничтожил военный объект украинских националистов, следует из распространённого Минобороны РФ видео.В описании к видео указывается, что "экипаж самолета Су-34 высокоточными авиационными средствами поражения уничтожил объект военной инфраструктуры военизированных формирований украинских националистов".В ролике демонстрируются боевые вылеты с военного аэродрома фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-34. В частности, показан Су-34 с подвешенными бомбами ОФАБ-100-120.Затем показана запись с прицела Су-34. Видно, как самолёт производит пуск управляемый ракеты "воздух - поверхность" и после уходит на боевой разворот (с набором высоты).Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
украина
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Су-34 нанесли удары по украинским объектам военной инфраструктуры
Экипажи самолетов Су-34 нанесли удары высокоточными авиационными средствами по украинским объектам военной инфраструктуры.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, су-34, украина
11:31 06.03.2022 (обновлено: 12:05 06.03.2022)
 
Истребитель Су-34 уничтожил военный объект украинских националистов

Минобороны: истребитель Су-34 уничтожил военный объект украинских националистов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Фронтовой бомбардировщик Су-34 высокоточным авиационным ударом уничтожил военный объект украинских националистов, следует из распространённого Минобороны РФ видео.
В описании к видео указывается, что "экипаж самолета Су-34 высокоточными авиационными средствами поражения уничтожил объект военной инфраструктуры военизированных формирований украинских националистов".
В ролике демонстрируются боевые вылеты с военного аэродрома фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-34. В частности, показан Су-34 с подвешенными бомбами ОФАБ-100-120.
Затем показана запись с прицела Су-34. Видно, как самолёт производит пуск управляемый ракеты "воздух - поверхность" и после уходит на боевой разворот (с набором высоты).
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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