https://ria.ru/20220306/studenty-1776863162.html
Индия изучает возможность отправки своих студентов с Украины в Россию
Индия изучает возможность отправки своих студентов с Украины в Россию - РИА Новости, 06.03.2022
Индия изучает возможность отправки своих студентов с Украины в Россию
Глава индийского бизнес-альянса в России Сэмми Котвани обратился в Минобрнауки с просьбой принять индийских студентов с Украины на обучение в Россию, российская РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T00:55
2022-03-06T00:55
2022-03-06T01:00
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россия
украина
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава индийского бизнес-альянса в России Сэмми Котвани обратился в Минобрнауки с просьбой принять индийских студентов с Украины на обучение в Россию, российская сторона отреагировала позитивно, сейчас обсуждаются детали, заявил он РИА Новости.В субботу из поселка Песочин под Харьковом эвакуировали всех индийских граждан. Ранее сообщалось, что в указанном населенном пункте находилось 298 индийских студентов, дипмиссия выслала для их вывоза несколько автобусов.Котвани рассказал, что идея обратиться к Минобрнауки посетила его в дни, когда поступали новости об индийских студентах, выезжающих с Украины обратно в Индию.По его словам, обучение будет осуществляться в разных городах России, в зависимости от специальности."Еще не все студенты выехали из Украины, процесс идет. В течение 5-7 дней они приедут в Индию. В понедельник мы начнем обсуждать, где можно индийских студентов обучать", - добавил он.Котвани подчеркнул, что этот шаг является важным в укреплении российско-индийской дружбы."Самое интересное, что хорошо, что важно: Россия готова нам помочь. Это самая важная новость. В такой кризис ни одной позитивной новости нет, а это очень позитивная новость. Важный шаг для российско-индийской дружбы", - отметил он.Он также упомянул, что индийские бизнесмены в России будут помогать этим студентам."Мы будем помогать всем студентам, в первую очередь тем, кто учится на шестом курсе. Индийские бизнесмены будут помогать. Это не будет бесплатно, студенты будут платить за свою учебу. Институт не готов предоставить общежитие, поэтому бизнесмены будут помогать", - добавил глава бизнес-альянса.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина
00:55 06.03.2022 (обновлено: 01:00 06.03.2022)
Индия изучает возможность отправки своих студентов с Украины в Россию
Индия изучает возможность отправки своих студентов с Украины на обучение в Россию
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава индийского бизнес-альянса в России Сэмми Котвани обратился в Минобрнауки с просьбой принять индийских студентов с Украины на обучение в Россию, российская сторона отреагировала позитивно, сейчас обсуждаются детали, заявил он РИА Новости.
В субботу из поселка Песочин под Харьковом эвакуировали всех индийских граждан. Ранее сообщалось, что в указанном населенном пункте находилось 298 индийских студентов, дипмиссия выслала для их вывоза несколько автобусов.
Котвани рассказал, что идея обратиться к Минобрнауки посетила его в дни, когда поступали новости об индийских студентах, выезжающих с Украины обратно в Индию.
"Когда я смотрел эти новости, у меня возникла идея, как помочь этим студентам – поехать на учебу в Россию. Я написал в Минобразования, и они очень позитивно на это отреагировали, сразу сказали, что идея хорошая и они готовы помочь", - поделился он в беседе с РИА Новости.
По его словам, обучение будет осуществляться в разных городах России
, в зависимости от специальности.
"Еще не все студенты выехали из Украины, процесс идет. В течение 5-7 дней они приедут в Индию
. В понедельник мы начнем обсуждать, где можно индийских студентов обучать", - добавил он.
Котвани подчеркнул, что этот шаг является важным в укреплении российско-индийской дружбы.
"Самое интересное, что хорошо, что важно: Россия готова нам помочь. Это самая важная новость. В такой кризис ни одной позитивной новости нет, а это очень позитивная новость. Важный шаг для российско-индийской дружбы", - отметил он.
Он также упомянул, что индийские бизнесмены в России будут помогать этим студентам.
"Мы будем помогать всем студентам, в первую очередь тем, кто учится на шестом курсе. Индийские бизнесмены будут помогать. Это не будет бесплатно, студенты будут платить за свою учебу. Институт не готов предоставить общежитие, поэтому бизнесмены будут помогать", - добавил глава бизнес-альянса.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины
речи не идет, подчеркивал президент России.