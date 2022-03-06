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МИД: спецслужбы США вызывали россиян за рубежом на "некие беседы"
МИД: спецслужбы США вызывали россиян за рубежом на "некие беседы" - РИА Новости, 06.03.2022
МИД: спецслужбы США вызывали россиян за рубежом на "некие беседы"
Спецслужбы США и стран НАТО вызывали на "некие беседы" россиян, которые взаимодействовали с российскими дипломатами за рубежом, заявила в воскресенье... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T15:28
2022-03-06T19:25
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
сша
прибалтика
польша
нато
мария захарова
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Спецслужбы США и стран НАТО вызывали на "некие беседы" россиян, которые взаимодействовали с российскими дипломатами за рубежом, заявила в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова."В некоторых странах НАТО — это и США, Польша, страны Прибалтики — в том числе и спецслужбы этих стран вызывали на некие беседы, подходили в аэропортах, выясняли список контактов людей, которые взаимодействовали на абсолютно нормальных, открытых началах с нашими дипломатами", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
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россия
сша
прибалтика
польша
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, сша, прибалтика, польша, нато, мария захарова
15:28 06.03.2022 (обновлено: 19:25 06.03.2022)
 
МИД: спецслужбы США вызывали россиян за рубежом на "некие беседы"

Захарова: спецслужбы США вызывали на "беседу" россиян, общавшихся с дипломатами за рубежом

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Спецслужбы США и стран НАТО вызывали на "некие беседы" россиян, которые взаимодействовали с российскими дипломатами за рубежом, заявила в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В некоторых странах НАТО — это и США, Польша, страны Прибалтики — в том числе и спецслужбы этих стран вызывали на некие беседы, подходили в аэропортах, выясняли список контактов людей, которые взаимодействовали на абсолютно нормальных, открытых началах с нашими дипломатами", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВ миреСШАПрибалтикаПольшаНАТОМария Захарова
 
 
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