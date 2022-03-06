https://ria.ru/20220306/spetssluzhby-1776927946.html
МИД: спецслужбы США вызывали россиян за рубежом на "некие беседы"
МИД: спецслужбы США вызывали россиян за рубежом на "некие беседы" - РИА Новости, 06.03.2022
МИД: спецслужбы США вызывали россиян за рубежом на "некие беседы"
Спецслужбы США и стран НАТО вызывали на "некие беседы" россиян, которые взаимодействовали с российскими дипломатами за рубежом, заявила в воскресенье... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T15:28
2022-03-06T15:28
2022-03-06T19:25
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
сша
прибалтика
польша
нато
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_230:0:3004:1560_1920x0_80_0_0_0d5ad5c0d405a36f949dcd7a2b6c4d88.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Спецслужбы США и стран НАТО вызывали на "некие беседы" россиян, которые взаимодействовали с российскими дипломатами за рубежом, заявила в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова."В некоторых странах НАТО — это и США, Польша, страны Прибалтики — в том числе и спецслужбы этих стран вызывали на некие беседы, подходили в аэропортах, выясняли список контактов людей, которые взаимодействовали на абсолютно нормальных, открытых началах с нашими дипломатами", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220306/bayden-1776901617.html
россия
сша
прибалтика
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_360:0:2872:1884_1920x0_80_0_0_0f4458e9f81ed3a9965957fd96fcc466.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, сша, прибалтика, польша, нато, мария захарова
15:28 06.03.2022 (обновлено: 19:25 06.03.2022)
МИД: спецслужбы США вызывали россиян за рубежом на "некие беседы"
Захарова: спецслужбы США вызывали на "беседу" россиян, общавшихся с дипломатами за рубежом