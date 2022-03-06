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МИД: спецслужбы США вызывали россиян за рубежом на "некие беседы"

МИД: спецслужбы США вызывали россиян за рубежом на "некие беседы" - РИА Новости, 06.03.2022

МИД: спецслужбы США вызывали россиян за рубежом на "некие беседы"

Спецслужбы США и стран НАТО вызывали на "некие беседы" россиян, которые взаимодействовали с российскими дипломатами за рубежом, заявила в воскресенье... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T15:28

2022-03-06T15:28

2022-03-06T19:25

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

в мире

сша

прибалтика

польша

нато

мария захарова

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Спецслужбы США и стран НАТО вызывали на "некие беседы" россиян, которые взаимодействовали с российскими дипломатами за рубежом, заявила в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова."В некоторых странах НАТО — это и США, Польша, страны Прибалтики — в том числе и спецслужбы этих стран вызывали на некие беседы, подходили в аэропортах, выясняли список контактов людей, которые взаимодействовали на абсолютно нормальных, открытых началах с нашими дипломатами", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220306/bayden-1776901617.html

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Петр Попадюк

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, сша, прибалтика, польша, нато, мария захарова