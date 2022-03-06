https://ria.ru/20220306/spetsoperatsiya-1776972730.html

День 11-й: проблемы с эвакуацией и уничтожение боевой авиации Украины

День 11-й: проблемы с эвакуацией и уничтожение боевой авиации Украины - РИА Новости, 06.03.2022

День 11-й: проблемы с эвакуацией и уничтожение боевой авиации Украины

На 11-й день спецоперации РФ минобороны сообщило практически о полной ликвидации боеспособной авиации Украины. На этом фоне из Донбасса пришла информация, что в РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T22:08

2022-03-06T22:08

2022-03-06T22:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

игорь конашенков

эдуард басурин

россия

киев

сша

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. На 11-й день спецоперации РФ минобороны сообщило практически о полной ликвидации боеспособной авиации Украины. На этом фоне из Донбасса пришла информация, что в Мариуполе и Волновахе, где должны были открыться гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения, украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины, что осложняет выход гражданских.Успехи спецоперацииМинистерство обороны России сообщило в воскресенье, что практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена, а всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета, за сутки истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, а также за сутки истребительной авиацией РФ сбиты два вертолета Ми-8 в районе Киева, шесть беспилотников, в том числе "Байрактар ТБ-2".В ведомстве также предостерегли, что использование аэродромной сети приграничных стран для базирования боевой авиации Украины может расцениваться как вовлечение этих стран в вооруженный конфликт.Важную информацию сообщил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, на Украине в день начала российской специальной военной операции спешно уничтожили особо опасные патогены возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. По его словам, МО РФ позднее предоставит анализ документов о программе создания компонентов биологического оружия на Украине.Министерство обороны России также привело другие успехи российских вооруженных сил: всего за время спецоперации поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины, ракетными войсками уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, ВС РФ взяты под контроль 5 населенных пунктов в Донецкой области.Несмотря на продолжающиеся обстрелы ДНР и ЛНР со стороны украинских военных, вооруженные силы республик продолжают наступление, их поддерживают огнем российские Вооруженные силы. Например, как сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики, силы ДНР по состоянию на вечер 6 марта освободили 68 населенных пунктов, которые ранее находились под контролем украинских войск. В свою очередь, войска ЛНР взяли под контроль населенные пункты Рубцы, Карповка, Макеевка, Новолобовка, Липовое, Среднее, Зеленая Долина, Закаблуховка.Проблемы с эвакуациейНесмотря на то, что режим тишины был введен в субботу для вывода мирных жителей Мариуполя и Волновахи на Украине по гуманитарным коридорам, в воскресенье представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил: украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины.В министерстве обороны России также сказали, что Украина не выполнила взятые на себя обязательства по обеспечению гуманитарных коридоров из Мариуполя, при этом ранее были детально проработаны и согласованы с украинской стороной маршруты, время и место встречи гуманитарной колонны, РФ выполнены все условия по созданию гуманитарного коридора.По словам Басурина, шанс на возобновление эвакуации из Мариуполя есть, но националисты и Владимир Зеленский не хотят выпускать людей, ибо для них это информационный проигрыш.Несмотря на все трудности, с которыми столкнулся процесс эвакуации, военнослужащие ДНР и ВС России обеспечили безопасный выход из Мариуполя в направлении Новоазовска для 150 человек.Третий раунд переговоров: стороны довольны?В понедельник, 7 марта, на польско-белорусской границе должен состоятся очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины.Как стало известно, минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации на переговорах с РФ Дениса Киреева, об убийстве которого якобы сотрудниками СБУ сообщалось ранее.В свою очередь другой член украинской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, комментируя ход переговоров с Россией, заявил, что обе стороны довольны тем, что две группы слушают друг друга и ведут активное обсуждение. При этом он отметил, что, по его мнению, нельзя говорить о быстром продвижении процесса, каждый день "погибает множество людей, включая гражданских".По его словам, единственные вопросы, по которым практически невозможно согласие на переговорах двух сторон, - это Крым, а также признание ЛНР и ДНР со стороны Киева. Арахимия добавил, что Киев готов обсуждать какие-то "ненатовские" модели, но обсуждать это надо не только с Россией.Он также сообщил, что у Киева есть неподтвержденная информация, о том, что на Украину планируют приехать бывший президент США Дональд Трамп и ряд конгрессменов-республиканцев, "чтобы выразить поддержку украинцам и поговорить о разных возможностях (в контексте) бесполетных зон".Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Наталья Макарова

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