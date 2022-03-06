https://ria.ru/20220306/spetsoperatsiya-1776892758.html

Российские военные сбили десять боевых самолетов и вертолетов Украины

Российские военные сбили десять боевых самолетов и вертолетов Украины - РИА Новости, 06.03.2022

Российские военные сбили десять боевых самолетов и вертолетов Украины

Истребители и комплексы ПВО российских Вооруженных сил за сутки сбили десять боевых самолетов и вертолетов Украины, сообщил журналистам представитель Минобороны РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T10:22

2022-03-06T10:22

2022-03-06T13:10

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

киев

луганская народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Истребители и комплексы ПВО российских Вооруженных сил за сутки сбили десять боевых самолетов и вертолетов Украины, сообщил журналистам представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Всего военные сбили четыре Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, один Су-25 около Нежина, два вертолета Ми-8 в районе Киева, шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2, отметил он.Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация поразила три ЗРК "Бук М1" и три радиолокационных станции украинских Вооруженных сил. Уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Утренний брифинг Игоря Конашенкова Вооруженные силы с начала спецоперации на Украине уничтожили более 2200 военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция", — сказал он. 2022-03-06T10:22 true PT2M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии