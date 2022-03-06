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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/spetsoperatsiya-1776892758.html
Российские военные сбили десять боевых самолетов и вертолетов Украины
Российские военные сбили десять боевых самолетов и вертолетов Украины - РИА Новости, 06.03.2022
Российские военные сбили десять боевых самолетов и вертолетов Украины
Истребители и комплексы ПВО российских Вооруженных сил за сутки сбили десять боевых самолетов и вертолетов Украины, сообщил журналистам представитель Минобороны РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T10:22
2022-03-06T13:10
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
киев
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Истребители и комплексы ПВО российских Вооруженных сил за сутки сбили десять боевых самолетов и вертолетов Украины, сообщил журналистам представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Всего военные сбили четыре Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, один Су-25 около Нежина, два вертолета Ми-8 в районе Киева, шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2, отметил он.Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация поразила три ЗРК "Бук М1" и три радиолокационных станции украинских Вооруженных сил. Уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/prodvizhenie-1776891008.html
россия
киев
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Утренний брифинг Игоря Конашенкова
Вооруженные силы с начала спецоперации на Украине уничтожили более 2200 военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция", — сказал он.
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владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
10:22 06.03.2022 (обновлено: 13:10 06.03.2022)
 
Российские военные сбили десять боевых самолетов и вертолетов Украины

Минобороны: ВС России за сутки уничтожили десять боевых самолетов и вертолетов Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 ВВС Украины
Истребитель Миг-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 ВВС Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Истребители и комплексы ПВО российских Вооруженных сил за сутки сбили десять боевых самолетов и вертолетов Украины, сообщил журналистам представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Всего военные сбили четыре Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, один Су-25 около Нежина, два вертолета Ми-8 в районе Киева, шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2, отметил он.
Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация поразила три ЗРК "Бук М1" и три радиолокационных станции украинских Вооруженных сил. Уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Российские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 10:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой области
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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