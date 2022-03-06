https://ria.ru/20220306/spetsoperatsiya-1776891816.html
ВС России уничтожили более 2200 объектов военной инфраструктуры Украины
ВС России уничтожили более 2200 объектов военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 06.03.2022
ВС России уничтожили более 2200 объектов военной инфраструктуры Украины
Вооруженные силы с начала спецоперации на Украине уничтожили более 2200 военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T10:13
2022-03-06T10:13
2022-03-06T11:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Вооруженные силы с начала спецоперации на Украине уничтожили более 2200 военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них 76 пунктов управления и узлов связи украинских Вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция", — сказал он.По словам Конашенкова, также ликвидированы 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники и 62 беспилотника.Подразделения российской армии взяли под контроль населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское, Новомайское. Глубина продвижения составила 11 километров.В свою очередь, силовики ДНР и ЛНР установили контроль над 11 населенными пунктами. Сейчас они ведут наступление на окраинах Мариуполя, взяли под контроль жилой квартал Старый Крым.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, есть потери с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220306/donbass-1776890911.html
https://ria.ru/20220306/prodvizhenie-1776891008.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Утренний брифинг Игоря Конашенкова
Вооруженные силы с начала спецоперации на Украине уничтожили более 2200 военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция", — сказал он.
2022-03-06T10:13
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PT2M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина
10:13 06.03.2022 (обновлено: 11:09 06.03.2022)
ВС России уничтожили более 2200 объектов военной инфраструктуры Украины
Минобороны: ВС уничтожили 2203 объекта военной инфраструктуры Украины с начала операции