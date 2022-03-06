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Жителя Кузбасса оштрафовали по новой статье КоАП о дискредитации армии
Жителя Кузбасса оштрафовали по новой статье КоАП о дискредитации армии - РИА Новости, 06.03.2022
Жителя Кузбасса оштрафовали по новой статье КоАП о дискредитации армии
Жителя Кузбасса оштрафовали на 60 тысяч рублей за призывы принять участие в митинге против спецоперации по демилитаризации Украины, информирует пресс-служба... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T15:37
2022-03-06T15:37
2022-03-06T15:37
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кемерово
вооруженные силы рф
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КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Жителя Кузбасса оштрафовали на 60 тысяч рублей за призывы принять участие в митинге против спецоперации по демилитаризации Украины, информирует пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области; это первый в стране штраф по новой статье КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, о котором сообщается официально.Отмечается, что в ходе мониторинга СМИ и интернета кемеровские полицейские выявили размещенное в соцсети видео с призывом принять участие в несогласованном митинге против действий ВС РФ. Автор ролика был установлен - им оказался 49-летний житель Кемерово."В отношении правонарушителя сотрудники полиции составили протокол по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", – говорится в сообщении."Центральный районный суд города Кемерово рассмотрел собранные полицейскими материалы и назначил правонарушителю в качестве наказания административный штраф в размере 60 тысяч рублей",– уточнили в главке.Ведомство отмечает, что данная статья внесена в КоАП РФ 4 марта и предусматривает в качестве максимальной меры наказания для физических лиц административный штраф в размере 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220305/feyki-1776716424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, кемерово, вооруженные силы рф
Жителя Кузбасса оштрафовали по новой статье КоАП о дискредитации армии
Жителя Кузбасса оштрафовали на 60 тысяч рублей по новой статье КоАП о дискредитации армии