https://ria.ru/20220306/shell-1776867442.html

Shell заявила, что направит прибыль от российской нефти на помощь украинцам

Shell заявила, что направит прибыль от российской нефти на помощь украинцам - РИА Новости, 06.03.2022

Shell заявила, что направит прибыль от российской нефти на помощь украинцам

Британско-нидерландская компания Shell пообещала направить прибыль от приобретенной накануне российской нефти на помощь гражданам Украины, говорится в заявлении РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T02:20

2022-03-06T02:20

2022-03-06T02:20

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ЛОНДОН, 6 мар – РИА Новости. Британско-нидерландская компания Shell пообещала направить прибыль от приобретенной накануне российской нефти на помощь гражданам Украины, говорится в заявлении компании.В субботу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал британско-нидерландскую компанию Shell за покупку российской нефти и заявил, что транснациональным корпорациям надо разорвать связи с РФ.Shell назвала покупку сырой нефти из России "трудным решением", обусловленным необходимостью поддерживать производство бензина, дизельного топлива и других продуктов. "Без бесперебойных поставок сырой нефти на нефтеперерабатывающие заводы энергетическая отрасль не сможет обеспечить непрерывное снабжение населения по всей Европе необходимыми продуктами в ближайшие недели. Грузы из альтернативных источников не прибыли бы вовремя, чтобы позволить избежать перебоев с поставками", - пояснили в компании.В корпорации добавили, что продолжат выбирать альтернативы российской нефти везде, где это возможно, но "это не может произойти в одночасье из-за того, насколько Россия важна для мировых поставок".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/neft-1776708256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, цены на нефть, shell, в мире