https://ria.ru/20220306/servisy-1776926966.html

Сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны

Сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны - РИА Новости, 06.03.2022

Сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны

Платежные сервисы Apple Pay и Google Pay для карт систем Visa и Mastercard будут недоступны, заявили в Банке России. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T15:21

2022-03-06T15:21

2022-03-06T16:12

центральный банк рф (цб рф)

apple pay

google

visa, inc.

mastercard, inc.

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Платежные сервисы Apple Pay и Google Pay для карт систем Visa и Mastercard будут недоступны, заявили в Банке России."Сервисы Эпл пэй и Гугл пэй для карт Виза и Мастеркард будут недоступны", — говорится в сообщении регулятора.Тем не менее можно воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой в полном объеме на всей территории страны."Кроме этого, для бесконтактной оплаты с помощью смартфона работает мобильный платежный сервис Мир Pay. Его можно установить на смартфон на базе Android. Мир Pay позволяет проводить привычные платежные операции, сегодня к нему можно подключить карты "Мир" уже более 80 российских банков", — добавляется в пресс-релизе.В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили о приостановке операций в России. Visa дополнительно уточнила, что прекращает прием запросов авторизации российских банков с 00:01 мск 10 марта.Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в стране как обычно — до истечения срока их действия.Операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.Впоследствии банки сами выпустят карты "Мир" для клиентов.

https://ria.ru/20220306/reyting-1776915112.html

https://ria.ru/20220306/ekonomika-1776882574.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

центральный банк рф (цб рф), apple pay, google, visa, inc., mastercard, inc., экономика, санкции в отношении россии