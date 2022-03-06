15:21 06.03.2022 (обновлено: 16:12 06.03.2022)
Сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны
Центробанк: сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем Visa и Masterсard
Банковские карты международных платежных систем Visa и Masterсard
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Платежные сервисы Apple Pay и Google Pay для карт систем Visa и Mastercard будут недоступны, заявили в Банке России.
"Сервисы Эпл пэй и Гугл пэй для карт Виза и Мастеркард будут недоступны", — говорится в сообщении регулятора.
Тем не менее можно воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой в полном объеме на всей территории страны.
"Кроме этого, для бесконтактной оплаты с помощью смартфона работает мобильный платежный сервис Мир Pay. Его можно установить на смартфон на базе Android. Мир Pay позволяет проводить привычные платежные операции, сегодня к нему можно подключить карты "Мир" уже более 80 российских банков", — добавляется в пресс-релизе.
Тем не менее можно воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой в полном объеме на всей территории страны.
"Кроме этого, для бесконтактной оплаты с помощью смартфона работает мобильный платежный сервис Мир Pay. Его можно установить на смартфон на базе Android. Мир Pay позволяет проводить привычные платежные операции, сегодня к нему можно подключить карты "Мир" уже более 80 российских банков", — добавляется в пресс-релизе.
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В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили о приостановке операций в России. Visa дополнительно уточнила, что прекращает прием запросов авторизации российских банков с 00:01 мск 10 марта.
Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в стране как обычно — до истечения срока их действия.
Операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.
Впоследствии банки сами выпустят карты "Мир" для клиентов.