https://ria.ru/20220306/sektora-1776896985.html

Правительство поддержит четыре сектора аграрно-промышленного комплекса

Правительство поддержит четыре сектора аграрно-промышленного комплекса - РИА Новости, 06.03.2022

Правительство поддержит четыре сектора аграрно-промышленного комплекса

Правительство РФ продолжит оказывать меры поддержки аграриям для бесперебойного проведения посевной и стабильной работы предприятий, заявила вице-премьер... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T11:01

2022-03-06T11:01

2022-03-06T11:01

правительство рф

экономика

россия

виктория абрамченко

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Правительство РФ продолжит оказывать меры поддержки аграриям для бесперебойного проведения посевной и стабильной работы предприятий, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, слова которой передает ее аппарат; планируется поддержать молочную и хлебопекарную отрасль, льготное кредитование и закупку сельхозтехники с помощью агролизинга.Так, уже подготовлены согласованные предложения по возмещению части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий. Прорабатываются также меры поддержки молочной отрасли, чтобы не допустить роста цен. Кроме того, завершено согласование дополнительного субсидирования льготных кредитов аграриям для проведения полевых работ, уточняется в сообщении."Проведение полевых работ, бесперебойные поставки продовольствия и мониторинг потребительских цен находятся на особом контроле правительства. Уже приняты первые меры поддержки АПК в текущей экономической ситуации. Дополнительные меры, в том числе по особо чувствительным подотраслям и направлениям, будут приняты в ближайшее время. Также рассматривается дополнительное финансирование льготной закупки сельхозтехники через инструменты агролизинга в объеме не менее 10 миллиардов рублей", - сказала Абрамченко.Правительство уже выделило 5 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей, также аграрии получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита ещё на один год.

https://ria.ru/20220305/putin-1776776471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, экономика, россия, виктория абрамченко