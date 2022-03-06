https://ria.ru/20220306/sektora-1776896985.html
Правительство поддержит четыре сектора аграрно-промышленного комплекса
Правительство поддержит четыре сектора аграрно-промышленного комплекса - РИА Новости, 06.03.2022
Правительство поддержит четыре сектора аграрно-промышленного комплекса
Правительство РФ продолжит оказывать меры поддержки аграриям для бесперебойного проведения посевной и стабильной работы предприятий, заявила вице-премьер... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:01
2022-03-06T11:01
2022-03-06T11:01
правительство рф
экономика
россия
виктория абрамченко
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Правительство РФ продолжит оказывать меры поддержки аграриям для бесперебойного проведения посевной и стабильной работы предприятий, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, слова которой передает ее аппарат; планируется поддержать молочную и хлебопекарную отрасль, льготное кредитование и закупку сельхозтехники с помощью агролизинга.Так, уже подготовлены согласованные предложения по возмещению части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий. Прорабатываются также меры поддержки молочной отрасли, чтобы не допустить роста цен. Кроме того, завершено согласование дополнительного субсидирования льготных кредитов аграриям для проведения полевых работ, уточняется в сообщении."Проведение полевых работ, бесперебойные поставки продовольствия и мониторинг потребительских цен находятся на особом контроле правительства. Уже приняты первые меры поддержки АПК в текущей экономической ситуации. Дополнительные меры, в том числе по особо чувствительным подотраслям и направлениям, будут приняты в ближайшее время. Также рассматривается дополнительное финансирование льготной закупки сельхозтехники через инструменты агролизинга в объеме не менее 10 миллиардов рублей", - сказала Абрамченко.Правительство уже выделило 5 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей, также аграрии получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита ещё на один год.
https://ria.ru/20220305/putin-1776776471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, экономика, россия, виктория абрамченко
Правительство поддержит четыре сектора аграрно-промышленного комплекса
Правительство поддержит четыре сектора аграрно-промышленного комплекса
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Правительство РФ продолжит оказывать меры поддержки аграриям для бесперебойного проведения посевной и стабильной работы предприятий, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, слова которой передает ее аппарат; планируется поддержать молочную и хлебопекарную отрасль, льготное кредитование и закупку сельхозтехники с помощью агролизинга.
Так, уже подготовлены согласованные предложения по возмещению части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий. Прорабатываются также меры поддержки молочной отрасли, чтобы не допустить роста цен. Кроме того, завершено согласование дополнительного субсидирования льготных кредитов аграриям для проведения полевых работ, уточняется в сообщении.
"Проведение полевых работ, бесперебойные поставки продовольствия и мониторинг потребительских цен находятся на особом контроле правительства. Уже приняты первые меры поддержки АПК в текущей экономической ситуации. Дополнительные меры, в том числе по особо чувствительным подотраслям и направлениям, будут приняты в ближайшее время. Также рассматривается дополнительное финансирование льготной закупки сельхозтехники через инструменты агролизинга в объеме не менее 10 миллиардов рублей", - сказала Абрамченко.
Правительство уже выделило 5 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей, также аграрии получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита ещё на один год.