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SamsungPay и SberPay будут недоступны для карт Visa и Mastercard
SamsungPay и SberPay будут недоступны для карт Visa и Mastercard - РИА Новости, 06.03.2022
SamsungPay и SberPay будут недоступны для карт Visa и Mastercard
Сервисы бесконтактной оплаты SamsungPay и SberPay (на базе Android) будут недоступны по картам Visa и Mastercard с 10 марта, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:06
2022-03-06T16:06
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
apple
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сервисы бесконтактной оплаты SamsungPay и SberPay (на базе Android) будут недоступны по картам Visa и Mastercard с 10 марта, сообщается в телеграм-канале Сбербанка."Все электронные кошельки на картах "Мир" продолжат работать без ограничений. Напоминаем, что любую оплату на терминалах Сбера можно проводить с картами, выпущенными банками РФ, просто вставив карту или приложив ее бесконтактно", - сказано в сообщении."Ограничения коснутся сервисов токенизации карт Visa и Mastercard, которые работают в кошельках ApplePay, GooglePay, SamsungPay, Garmin Pay и SberPay (Android NFC). При этом в настоящее время сервисы работают, ограничения вступят в действие 10 марта 2022 года", - добавляют в банке.Сервисы Сбербанка ПлатиQR, SberPay (онлайн) и сервисы Системы быстрых платежей ограничения никак не затронут.В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту Мир-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, сообщили в НСПК. Ее выпускают несколько российских банков.Россияне также не смогут использовать сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard, сообщал ранее ЦБ.
https://ria.ru/20220306/karty-1776865268.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, apple, google android
16:06 06.03.2022
 
SamsungPay и SberPay будут недоступны для карт Visa и Mastercard

SamsungPay и SberPay будут недоступны для карт Visa и Mastercard с 10 марта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛюди у банкоматов в офисе "Сбербанка"
Люди у банкоматов в офисе Сбербанка - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди у банкоматов в офисе "Сбербанка" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сервисы бесконтактной оплаты SamsungPay и SberPay (на базе Android) будут недоступны по картам Visa и Mastercard с 10 марта, сообщается в телеграм-канале Сбербанка.
"Все электронные кошельки на картах "Мир" продолжат работать без ограничений. Напоминаем, что любую оплату на терминалах Сбера можно проводить с картами, выпущенными банками РФ, просто вставив карту или приложив ее бесконтактно", - сказано в сообщении.
"Ограничения коснутся сервисов токенизации карт Visa и Mastercard, которые работают в кошельках ApplePay, GooglePay, SamsungPay, Garmin Pay и SberPay (Android NFC). При этом в настоящее время сервисы работают, ограничения вступят в действие 10 марта 2022 года", - добавляют в банке.
Сервисы Сбербанка ПлатиQR, SberPay (онлайн) и сервисы Системы быстрых платежей ограничения никак не затронут.
В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту Мир-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, сообщили в НСПК. Ее выпускают несколько российских банков.
Россияне также не смогут использовать сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard, сообщал ранее ЦБ.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк РоссииAppleGoogle Android
 
 
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