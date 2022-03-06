https://ria.ru/20220306/sber-1776931250.html

SamsungPay и SberPay будут недоступны для карт Visa и Mastercard

SamsungPay и SberPay будут недоступны для карт Visa и Mastercard - РИА Новости, 06.03.2022

SamsungPay и SberPay будут недоступны для карт Visa и Mastercard

Сервисы бесконтактной оплаты SamsungPay и SberPay (на базе Android) будут недоступны по картам Visa и Mastercard с 10 марта, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T16:06

2022-03-06T16:06

2022-03-06T16:06

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

apple

google android

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сервисы бесконтактной оплаты SamsungPay и SberPay (на базе Android) будут недоступны по картам Visa и Mastercard с 10 марта, сообщается в телеграм-канале Сбербанка."Все электронные кошельки на картах "Мир" продолжат работать без ограничений. Напоминаем, что любую оплату на терминалах Сбера можно проводить с картами, выпущенными банками РФ, просто вставив карту или приложив ее бесконтактно", - сказано в сообщении."Ограничения коснутся сервисов токенизации карт Visa и Mastercard, которые работают в кошельках ApplePay, GooglePay, SamsungPay, Garmin Pay и SberPay (Android NFC). При этом в настоящее время сервисы работают, ограничения вступят в действие 10 марта 2022 года", - добавляют в банке.Сервисы Сбербанка ПлатиQR, SberPay (онлайн) и сервисы Системы быстрых платежей ограничения никак не затронут.В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту Мир-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, сообщили в НСПК. Ее выпускают несколько российских банков.Россияне также не смогут использовать сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard, сообщал ранее ЦБ.

https://ria.ru/20220306/karty-1776865268.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, apple, google android