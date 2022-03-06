США ввели санкции против России и рассказали, как их обойти

17:19 06.03.2022 (обновлено: 18:08 06.03.2022)
США раскрыли схему легального обхода санкций при торговле нефтью из России
Минфин США описал схему легального обхода санкций при торговле нефтью из России
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Минфин США посоветовал попавшим под санкции российским банкам обслуживать нефтегазовые сделки в долларах через кредитные учреждения в других странах.
На сайте американского министерства представлены разъяснения относительно того, как последние антироссийские санкции затрагивают торговлю энергоносителями в долларах. В ведомстве уточнили, что, несмотря на выпущенную генеральную лицензию, исключающую из-под санкций "относящиеся к энергетике" сделки, американцам все равно придется проводить обходные транзакции, а не работать с подсанкционными банками напрямую.
Изданная лицензия разрешает то, что "в норме известно как U-образные транзакции (U-turn transactions)", пояснил Минфин США. В рамках таких сделок платежи проходят через свободные от санкций кредитные учреждения в третьих странах, и оттуда поступают на долларовые счета российских компаний в подсанкционных банках. Эта схема распространяется на такие финансовые учреждения, как ВТБ, ВЭБ.РФ, ФК "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк и ЦБ. При этом ПСБ и Новикомбанк, в отношении которых США также ввели ограничения, в этом списке не названы.
В Минфине США уточнили, что платежи за российские энергоносители могут поступать на счет экспортера в подсанкционном банке как от американских клиентов, так и от покупателей из других стран. Лицензия американского ведомства разрешает такие транзакции за покупку нефти, нефтепродуктов, газа, угля, древесины, биотоплива и урана из России. Также разрешены сделки на импорт в Россию оборудования для сжижения природного газа или добычу нефти, если такие поставки не ограничены секторальными санкциями.
Ранее западные страны ввели новые санкции в отношении России. Под ограничения со стороны США и Великобритании, предполагающие блокировку активов, запрет на операции в их валютах и работу с любыми контрагентами из этих стран, попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и банк "Открытие". Против Сбербанка приняли другие меры: финансовые институты США обязали закрыть его корреспондентские счета и отклонять любые переводы с его участием.
Помимо этого, меры призваны помешать российским компаниям и банкам привлекать долговой и акционерный капитал. В частности, американским инвесторам запрещено покупать новые облигации со сроком обращения более 14 дней и акции Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и Московского кредитного банка.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в России на протяжении достаточно длительного времени велась планомерная подготовка к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми страна сталкивается сейчас, а ответы будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.