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https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776942178.html
США ввели санкции против России и рассказали, как их обойти
США раскрыли схему легального обхода санкций при торговле нефтью из России - РИА Новости, 06.03.2022
США ввели санкции против России и рассказали, как их обойти
Минфин США посоветовал попавшим под санкции российским банкам обслуживать нефтегазовые сделки в долларах через кредитные учреждения в других странах. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T17:19
2022-03-06T18:08
экономика
санкции в отношении россии
сша
россия
втб
сбербанк россии
псб (банк псб)
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Минфин США посоветовал попавшим под санкции российским банкам обслуживать нефтегазовые сделки в долларах через кредитные учреждения в других странах.На сайте американского министерства представлены разъяснения относительно того, как последние антироссийские санкции затрагивают торговлю энергоносителями в долларах. В ведомстве уточнили, что, несмотря на выпущенную генеральную лицензию, исключающую из-под санкций "относящиеся к энергетике" сделки, американцам все равно придется проводить обходные транзакции, а не работать с подсанкционными банками напрямую.Изданная лицензия разрешает то, что "в норме известно как U-образные транзакции (U-turn transactions)", пояснил Минфин США. В рамках таких сделок платежи проходят через свободные от санкций кредитные учреждения в третьих странах, и оттуда поступают на долларовые счета российских компаний в подсанкционных банках. Эта схема распространяется на такие финансовые учреждения, как ВТБ, ВЭБ.РФ, ФК "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк и ЦБ. При этом ПСБ и Новикомбанк, в отношении которых США также ввели ограничения, в этом списке не названы.В Минфине США уточнили, что платежи за российские энергоносители могут поступать на счет экспортера в подсанкционном банке как от американских клиентов, так и от покупателей из других стран. Лицензия американского ведомства разрешает такие транзакции за покупку нефти, нефтепродуктов, газа, угля, древесины, биотоплива и урана из России. Также разрешены сделки на импорт в Россию оборудования для сжижения природного газа или добычу нефти, если такие поставки не ограничены секторальными санкциями.Ранее западные страны ввели новые санкции в отношении России. Под ограничения со стороны США и Великобритании, предполагающие блокировку активов, запрет на операции в их валютах и работу с любыми контрагентами из этих стран, попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и банк "Открытие". Против Сбербанка приняли другие меры: финансовые институты США обязали закрыть его корреспондентские счета и отклонять любые переводы с его участием.Помимо этого, меры призваны помешать российским компаниям и банкам привлекать долговой и акционерный капитал. В частности, американским инвесторам запрещено покупать новые облигации со сроком обращения более 14 дней и акции Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и Московского кредитного банка.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в России на протяжении достаточно длительного времени велась планомерная подготовка к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми страна сталкивается сейчас, а ответы будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776932882.html
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сша
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экономика, санкции в отношении россии, сша, россия, втб, сбербанк россии, псб (банк псб)
17:19 06.03.2022 (обновлено: 18:08 06.03.2022)
 
США раскрыли схему легального обхода санкций при торговле нефтью из России

Минфин США описал схему легального обхода санкций при торговле нефтью из России

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Минфин США посоветовал попавшим под санкции российским банкам обслуживать нефтегазовые сделки в долларах через кредитные учреждения в других странах.
На сайте американского министерства представлены разъяснения относительно того, как последние антироссийские санкции затрагивают торговлю энергоносителями в долларах. В ведомстве уточнили, что, несмотря на выпущенную генеральную лицензию, исключающую из-под санкций "относящиеся к энергетике" сделки, американцам все равно придется проводить обходные транзакции, а не работать с подсанкционными банками напрямую.
Изданная лицензия разрешает то, что "в норме известно как U-образные транзакции (U-turn transactions)", пояснил Минфин США. В рамках таких сделок платежи проходят через свободные от санкций кредитные учреждения в третьих странах, и оттуда поступают на долларовые счета российских компаний в подсанкционных банках. Эта схема распространяется на такие финансовые учреждения, как ВТБ, ВЭБ.РФ, ФК "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк и ЦБ. При этом ПСБ и Новикомбанк, в отношении которых США также ввели ограничения, в этом списке не названы.
В Минфине США уточнили, что платежи за российские энергоносители могут поступать на счет экспортера в подсанкционном банке как от американских клиентов, так и от покупателей из других стран. Лицензия американского ведомства разрешает такие транзакции за покупку нефти, нефтепродуктов, газа, угля, древесины, биотоплива и урана из России. Также разрешены сделки на импорт в Россию оборудования для сжижения природного газа или добычу нефти, если такие поставки не ограничены секторальными санкциями.
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Ранее западные страны ввели новые санкции в отношении России. Под ограничения со стороны США и Великобритании, предполагающие блокировку активов, запрет на операции в их валютах и работу с любыми контрагентами из этих стран, попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и банк "Открытие". Против Сбербанка приняли другие меры: финансовые институты США обязали закрыть его корреспондентские счета и отклонять любые переводы с его участием.
Помимо этого, меры призваны помешать российским компаниям и банкам привлекать долговой и акционерный капитал. В частности, американским инвесторам запрещено покупать новые облигации со сроком обращения более 14 дней и акции Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и Московского кредитного банка.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в России на протяжении достаточно длительного времени велась планомерная подготовка к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми страна сталкивается сейчас, а ответы будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
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ЭкономикаСанкции в отношении РоссииСШАРоссияВТБСбербанк РоссииПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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