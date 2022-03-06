https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776932882.html

Плохой и очень плохой: Германию ждут два сценария из-за отказа от российских нефти и газа

В Германии ждут очень плохой конец из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 06.03.2022

Плохой и очень плохой: Германию ждут два сценария из-за отказа от российских нефти и газа

В случае отказа от российских энергоносителей Запад в целом и Германию в частности ждут два негативных варианта развития событий, заявил немецкий экономист... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T16:15

2022-03-06T16:15

2022-03-06T16:54

экономика

россия

германия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В случае отказа от российских энергоносителей Запад в целом и Германию в частности ждут два негативных варианта развития событий, заявил немецкий экономист Даниэль Штельтер в интервью журналу Focus.Специалист отметил, что Запад ввел очень жесткие меры против Москвы, но при этом признал, что они мало что изменят из-за автономности российской экономики и сохранения нефтегазовых доходов."Теперь есть два варианта развития событий: плохой и очень плохой", — заявил Штельтер.Первым вариантом он назвал стагфляцию — рост цен при стагнации экономики. Причем инфляция в Германии уже растет."У нас огромная проблема в продовольственном секторе. На Россию и Украину приходится около 25% экспорта пшеницы, на Украину — около 90% экспорта подсолнечника. Кукуруза и ячмень также поступают оттуда в значительных количествах", — пояснил экономист.Кроме того, он заявил о риске появления волн беженцев с Ближнего Востока. Штельтер предложил покупать пшеницу по высоким ценам и продавать ее в эти страны дешевле, чтобы предотвратить исход населения оттуда."Китайцы поступили умно, может больше знали. Они создали склады и обеспечили сырье, а у нас почти нет запасов. Вот видите: газ, уголь, продукты — цены вырастут в разы. Это меня беспокоит", — продолжил экономист.Наихудшим же сценарием он назвал полный отказ от российских нефти и газа.Он объяснил, что от санкций страдают обе стороны, но удар по Германии будет сильнее из-за "непропорционально высокой" зависимости от российских энергоресурсов."Таким образом, у нас есть выбор между стагфляцией и стагфляционной рецессией — экономика сокращается, а инфляция растет одновременно", — подытожил специалист.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал ранее Путин.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал санкции весьма серьезными, по его словам, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие российским интересам.

https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776872413.html

https://ria.ru/20220306/zamena-1776864124.html

https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776865957.html

https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776864708.html

россия

германия

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Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

экономика, россия, германия, санкции в отношении россии