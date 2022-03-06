https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776917016.html

Чернышенко призвал российские предприятия воспользоваться санкциями

Чернышенко призвал российские предприятия воспользоваться санкциями - РИА Новости, 06.03.2022

Чернышенко призвал российские предприятия воспользоваться санкциями

Вводимые антироссийские санкции должны стать для предприятий возможностью расширения производств и выхода на российский рынок, в частности необходимо заполнять... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T14:11

2022-03-06T14:11

2022-03-06T14:11

экономика

россия

санкции в отношении россии

дмитрий чернышенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763102114_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_be687654d5dbb944d5afd969655600fa.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вводимые антироссийские санкции должны стать для предприятий возможностью расширения производств и выхода на российский рынок, в частности необходимо заполнять освобождающиеся ниши товарами собственного производства, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с главами регионов Приволжского федерального округа в координационном центре кабмина.Для предприятий вводимые санкции должны стать возможностью расширения производств и выхода на российский рынок. Нам необходимо заполнять освобождающиеся ниши товарами собственного производства. У субъектов ПФО в этом отношении большой потенциал, здесь расположены крупные промышленные кластеры", – сказал Чернышенко.Как отметил вице-премьер на базе координационного центра ведется ежедневный мониторинг всех системообразующих предприятий, а также запасов, объемов продаж и цен на розничные социально значимые товары. Также правительство не останавливает реализацию отобранных в рамках института кураторства приоритетных проектов и окружных инициатив."Наоборот, сейчас необходимо использовать вводимые правительством краткосрочные инструменты для их ускорения. Наша с вами ключевая цель – продолжать исполнять взятые на себя обязательства загружать экономику, непосредственно стройки. Предложения от субъектов по разработке дополнительных мер поддержки правительством также будут рассмотрены", - подчеркнул Чернышенко.Вице-премьер также добавил, что регионам необходимо сейчас сформировать заявку на федеральные отраслевые заказы, а также на научные разработки. Ресурсы на них заложены в новую госпрограмму научно-технологического развития России. На ее реализацию ежегодно будет направляться свыше 1,2 триллиона рублей.

https://ria.ru/20220306/microsoft-1776783316.html

https://ria.ru/20220306/aviatsiya-1776677607.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, санкции в отношении россии, дмитрий чернышенко