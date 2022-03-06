https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776872413.html

В Китае заявили, что США просчитались с санкциями против России

В Китае заявили, что США просчитались с санкциями против России - РИА Новости, 06.03.2022

В Китае заявили, что США просчитались с санкциями против России

Соединенные Штаты решили в очередной раз нанести санкционный удар по России, но просчитались. К такому выводу пришло китайское издание Global Times. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T06:02

2022-03-06T06:02

2022-03-06T06:02

россия

сша

санкции в отношении россии

украина

в мире

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты решили в очередной раз нанести санкционный удар по России, но просчитались. К такому выводу пришло китайское издание Global Times.Официальный Вашингтон в попытке причинить серьезный ущерб российским разработчикам и производителям оружия и нанести удар во вооруженным силам ввели новые санкции. Но ограничения не столь эффективны, как кажется США, поскольку российская оборонная промышленность является самостоятельной и не зависит от западных технологий. А использование российской военной техники в реальных боевых условиях станет для нее высококачественной рекламой и повысит спрос на оружие из России, отмечает издание.Россия, пишет Global Times, сумеет преодолеть введенные против нее финансовые санкции.Ранее египетское издание Noonpost заявило, что новые антироссийские санкции, введенные Западом, не достигнут своей цели. Экономист одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Клеменс Грейф, в свою очередь, заявил, что Россия за шесть-девять месяцев успешно преодолеет ситуацию, сложившуюся из-за западных санкций.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал ранее Путин.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал санкции весьма серьезными, по его словам, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие российским интересам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776865957.html

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россия, сша, санкции в отношении россии, украина, в мире