https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776865957.html

В Финляндии заявили о негативном эффекте антироссийских санкций

В Финляндии заявили о негативном эффекте антироссийских санкций - РИА Новости, 06.03.2022

В Финляндии заявили о негативном эффекте антироссийских санкций

Новые антироссийские санкции, введенные Западом, в целом негативно отразятся на работе экспортных компаний в Финляндии, об этом сообщает Seinäjoen Sanomat со... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T01:56

2022-03-06T01:56

2022-03-06T01:56

в мире

санкции в отношении россии

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

владимир путин

дмитрий песков

финляндия

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Новые антироссийские санкции, введенные Западом, в целом негативно отразятся на работе экспортных компаний в Финляндии, об этом сообщает Seinäjoen Sanomat со ссылкой на результаты опроса Центральной торговой палаты страны.Такого мнения придерживаются 80% финских фирм из 120 опрошенных. При этом 78% из них напрямую или косвенно работают с Россией, для 22% российский рынок является главным.Как пишет Seinäjoen Sanomat, операция России на Украине и ее последствия негативно скажутся на перспективах экспортных компаний. Среди опрошенных 39% респондентов отмечают, что происходящее значительно повлияет на их будущее, 30% думают, что скажется в какой-то степени, 22,5% считают, что скажется незначительно.При этом санкции сильно скажутся примерно на каждой четвертой финской компании, работающей на экспорт (24%), определенное воздействие ощутят 35%, незначительное воздействие — 30%.Издание отмечает, что, судя по ответам, сильнее всего предприятия обеспокоены санкциями, которые направлены на банковский сектор, также компании задумываются о доступности сырья и сложностях, связанных с перевозкой."В открытых ответах участники опроса подчеркивали нестабильность геополитической ситуации и ее влияние на организацию поставок сырья и цепочки субподрядчиков. Все боятся, что нестабильность, вызванная ситуацией на Украине, охватит не одну только Европу", — приводит Seinäjoen Sanomat слова руководителя международного отдела Центральной торговой палаты Ленита Тойвакка.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал ранее Путин.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал санкции весьма серьезными, по его словам, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие российским интересам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776644406.html

https://ria.ru/20220305/gaz-1776653895.html

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в мире, санкции в отношении россии, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, дмитрий песков, финляндия