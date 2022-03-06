В Финляндии заявили о негативном эффекте антироссийских санкций
Seinäjoen Sanomat: антироссийские санкции повлияют на 90% финских экспортных компаний
Флаг Финляндии
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Новые антироссийские санкции, введенные Западом, в целом негативно отразятся на работе экспортных компаний в Финляндии, об этом сообщает Seinäjoen Sanomat со ссылкой на результаты опроса Центральной торговой палаты страны.
Такого мнения придерживаются 80% финских фирм из 120 опрошенных. При этом 78% из них напрямую или косвенно работают с Россией, для 22% российский рынок является главным.
Как пишет Seinäjoen Sanomat, операция России на Украине и ее последствия негативно скажутся на перспективах экспортных компаний. Среди опрошенных 39% респондентов отмечают, что происходящее значительно повлияет на их будущее, 30% думают, что скажется в какой-то степени, 22,5% считают, что скажется незначительно.
При этом санкции сильно скажутся примерно на каждой четвертой финской компании, работающей на экспорт (24%), определенное воздействие ощутят 35%, незначительное воздействие — 30%.
Издание отмечает, что, судя по ответам, сильнее всего предприятия обеспокоены санкциями, которые направлены на банковский сектор, также компании задумываются о доступности сырья и сложностях, связанных с перевозкой.
"В открытых ответах участники опроса подчеркивали нестабильность геополитической ситуации и ее влияние на организацию поставок сырья и цепочки субподрядчиков. Все боятся, что нестабильность, вызванная ситуацией на Украине, охватит не одну только Европу", — приводит Seinäjoen Sanomat слова руководителя международного отдела Центральной торговой палаты Ленита Тойвакка.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал санкции весьма серьезными, по его словам, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие российским интересам.
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