https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776864708.html

В Египте объяснили бессмысленность санкций против России

В Египте объяснили бессмысленность санкций против России - РИА Новости, 06.03.2022

В Египте объяснили бессмысленность санкций против России

Новые антироссийские санкции, введенные Западом, не достигнут своей цели. К такому выводу пришло египетское издание Noonpost. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T01:20

2022-03-06T01:20

2022-03-06T04:41

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Новые антироссийские санкции, введенные Западом, не достигнут своей цели. К такому выводу пришло египетское издание Noonpost.Новые ограничения являются продолжением антироссийских санкций, введенных в связи с воссоединением Крыма с Россией в 2014 году. Российские власти, отмечает издание, хорошо подготовились к трудностям за последние семь лет, а все текущие решения принимаются ими с учетом перспективы все новых и новых санкций.Официальная Москва, начиная с 2014 года, всерьез задумалась над "дедолларизацией" и изменением валютной политики, чтобы прекратить гегемонию доллара. К началу 2022 года Россия занимала четвертое место в мире по величине валютных резервов. В свете отключения российских банков от международной системы платежей SWIFT Россия разработала свой аналог – Систему передачи финансовых сообщений.В статье также упоминается исторический пакет соглашений о сотрудничестве во всех сферах между Россией и Китаем, который должен поднять объем товарооборота между странами до 140 миллиардов долларов.Санкции еще никогда не заставили ни одно государство изменить свою позицию. И Россия тут не будет исключением. Страна постарается все вытерпеть, и силы для этого у нее есть. А вот в способности Запада продолжать свое давление на Россию есть большие сомнения, резюмирует автор статьи.Ранее экономист одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Клеменс Грейф заявил, что Россия за шесть-девять месяцев успешно преодолеет ситуацию, сложившуюся из-за западных санкций.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал ранее Путин.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал санкции весьма серьезными, по его словам, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие российским интересам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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