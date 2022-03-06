01:20 06.03.2022 (обновлено: 04:41 06.03.2022)
В Египте объяснили бессмысленность санкций против России
Noonpost: новые санкции Запада против России не достигнут своей цели
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Новые антироссийские санкции, введенные Западом, не достигнут своей цели. К такому выводу пришло египетское издание Noonpost.
Новые ограничения являются продолжением антироссийских санкций, введенных в связи с воссоединением Крыма с Россией в 2014 году. Российские власти, отмечает издание, хорошо подготовились к трудностям за последние семь лет, а все текущие решения принимаются ими с учетом перспективы все новых и новых санкций.
Официальная Москва, начиная с 2014 года, всерьез задумалась над "дедолларизацией" и изменением валютной политики, чтобы прекратить гегемонию доллара. К началу 2022 года Россия занимала четвертое место в мире по величине валютных резервов. В свете отключения российских банков от международной системы платежей SWIFT Россия разработала свой аналог – Систему передачи финансовых сообщений.
В статье также упоминается исторический пакет соглашений о сотрудничестве во всех сферах между Россией и Китаем, который должен поднять объем товарооборота между странами до 140 миллиардов долларов.
Санкции еще никогда не заставили ни одно государство изменить свою позицию. И Россия тут не будет исключением. Страна постарается все вытерпеть, и силы для этого у нее есть. А вот в способности Запада продолжать свое давление на Россию есть большие сомнения, резюмирует автор статьи.
Ранее экономист одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Клеменс Грейф заявил, что Россия за шесть-девять месяцев успешно преодолеет ситуацию, сложившуюся из-за западных санкций.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал санкции весьма серьезными, по его словам, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие российским интересам.
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