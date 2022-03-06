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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В ЕС заявили, что не будут финансировать поставку боевых самолетов Украине
В ЕС заявили, что не будут финансировать поставку боевых самолетов Украине - РИА Новости, 06.03.2022
В ЕС заявили, что не будут финансировать поставку боевых самолетов Украине
Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз не будет финансировать поставки боевых самолетов на Украину, но не исключил, что общие средства ЕС... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T12:25
2022-03-06T12:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
евросоюз
украина
шарль мишель
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз не будет финансировать поставки боевых самолетов на Украину, но не исключил, что общие средства ЕС могут пойти на финансирование запчастей и оборудования для украинских ВВС."Европейские средства не пойдут на финансирование поставок боевых самолетов на Украину. В то же время, эти средства дополнят двусторонние усилия ряда государств-членов, которые раздумывают над возможностью поставок оборудования и запчастей для использования военно-воздушными силами", - сказал Мишель в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.Глава дипломатии ЕС сообщал о возможных поставках боевых самолетов на Украину.Ранее Евросоюз официально принял решение о финансировании поставок украинским войскам вооружений на 450 миллионов евро и сопутствующих материалов и оборудования на 50 миллионов евро.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, евросоюз, украина, шарль мишель, евросовет
12:25 06.03.2022 (обновлено: 12:39 06.03.2022)
 
В ЕС заявили, что не будут финансировать поставку боевых самолетов Украине

Глава Евросовета Мишель: ЕС не будет финансировать поставку боевых самолетов на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз не будет финансировать поставки боевых самолетов на Украину, но не исключил, что общие средства ЕС могут пойти на финансирование запчастей и оборудования для украинских ВВС.
"Европейские средства не пойдут на финансирование поставок боевых самолетов на Украину. В то же время, эти средства дополнят двусторонние усилия ряда государств-членов, которые раздумывают над возможностью поставок оборудования и запчастей для использования военно-воздушными силами", - сказал Мишель в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.
Глава дипломатии ЕС сообщал о возможных поставках боевых самолетов на Украину.
Ранее Евросоюз официально принял решение о финансировании поставок украинским войскам вооружений на 450 миллионов евро и сопутствующих материалов и оборудования на 50 миллионов евро.
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