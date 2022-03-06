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ВС России уничтожили 93 самолета за время спецоперации на Украине
ВС России уничтожили 93 самолета за время спецоперации на Украине - РИА Новости, 06.03.2022
ВС России уничтожили 93 самолета за время спецоперации на Украине
Вооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили 93 самолета на земле и в воздухе, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T10:08
2022-03-06T10:08
2022-03-06T10:52
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили 93 самолета на земле и в воздухе, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По словам Конашенкова, "уничтожены 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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7 495 645-6601
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Утренний брифинг Игоря Конашенкова
Вооруженные силы с начала спецоперации на Украине уничтожили более 2200 военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция", — сказал он.
2022-03-06T10:08
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РИА Новости
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россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
10:08 06.03.2022 (обновлено: 10:52 06.03.2022)
ВС России уничтожили 93 самолета за время спецоперации на Украине
Минобороны: ВС России уничтожили 93 самолета за время спецоперации на Украине