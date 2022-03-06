06:30 06.03.2022 (обновлено: 06:31 06.03.2022)
WSJ: Польша может передать Киеву "советские самолеты", получив от США F-16
WSJ: Варшава может передать Киеву "советские самолеты", получив взамен от США F-16
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель на авиабазе недалеко от Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель на авиабазе недалеко от Киева
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. США изучают сделку, по условиям которой Польша может предоставить Украине "советские самолеты", взамен получив от США американские истребители F-16, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"США изучают сделку, в рамках которой Польша отправит Украине самолеты советской эпохи в обмен на американские истребители F-16", - говорится в сообщении газеты.
По ее данным, в субботу Владимир Зеленский провел видеозвонок с членами конгресса США, в ходе которого призвал оказать Украине содействие в получении военной помощи, особенно "истребителей российского производства, на которых украинские пилоты могут летать".
По словам источников газеты, лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл спросил Зеленского, что ему наиболее необходимо, на что тот ответил, что нужны истребители. Зеленский также упомянул об установлении над Украиной бесполетной зоны, но, по словам источника, сказал через переводчика: "Если вы не можете этого сделать, по крайней мере достаньте мне самолеты".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.