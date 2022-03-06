https://ria.ru/20220306/sakhalin-1776931096.html

Путин утвердил эксперимент по сокращению выбросов газов на Сахалине

Путин утвердил эксперимент по сокращению выбросов газов на Сахалине - РИА Новости, 06.03.2022

Путин утвердил эксперимент по сокращению выбросов газов на Сахалине

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении на Сахалине с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2028 года эксперимента по ограничению выбросов... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T16:06

2022-03-06T16:06

2022-03-06T16:12

антон алиханов

михаил мишустин

владимир путин

калининградская область

иркутская область

россия

центральный банк рф (цб рф)

сахалин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении на Сахалине с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2028 года эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Цель эксперимента - достижение до 31 декабря 2025 года углеродной нейтральности на территории Сахалинской области. Для этого на уровне субъекта РФ проводится инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов, внедряется квотирование выбросов парниковых газов региональных регулируемых организаций, вводится более широкая (по сравнению с федеральным уровнем) обязательная углеродная отчетность. Одной из задач эксперимента является создание системы обращения углеродных единиц и единиц выполнения квот.Квоты будут устанавливаться на каждый год проведения эксперимента, начиная со следующего за первым годом представления углеродной отчетности. Для их выполнения регулируемые организации будут вправе использовать принадлежащие им углеродные единицы и единицы выполнения квоты (при условии их зачета в реестре углеродных единиц). За превышение квоты будет браться плата, ставки которой установит правительство РФ, а за ее несвоевременное или неполное внесение – пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ, но не более 0,2%, за каждый день просрочки.В ходе эксперимента будут внедряться и отрабатываться методики и технологии, которые помогают не только сократить выбросы парниковых газов, но и повысить их поглощение, в том числе с помощью применения специальных экономических и финансовых стимулов, пояснял в декабре премьер-министр РФ Михаил Мишустин. От результатов эксперимента будет зависеть, как Россия сможет справиться с выходом на углеродную нейтральность, подчеркивал он.Закон допускает проведение эксперимента и в других регионах. Но для этого в дальнейшем потребуется внести в него изменения, которые, в том числе, установят и сроки проведения эксперимента на территориях соответствующих субъектов РФ. То есть включение в эксперимент того или иного региона будет возможно только путем принятия нового закона.Ранее Владимир Путин поручил правительству провести эксперимент не только в Сахалинской области, но и в других регионах страны. В настоящее время прорабатываются вопросы о возможности включения в эксперимент Башкирии, Хабаровского края и Иркутской области. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов также обращался с просьбой о проведении эксперимента на территории региона.

https://ria.ru/20220304/paromy-1776501230.html

https://ria.ru/20220304/sakhalin-1-1776407103.html

калининградская область

иркутская область

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сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

антон алиханов, михаил мишустин, владимир путин, калининградская область, иркутская область, россия, центральный банк рф (цб рф), сахалин, общество