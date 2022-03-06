https://ria.ru/20220306/rybak-1776935110.html

В Тверской области спасли рыбака с оторвавшейся от берега льдины

В Тверской области спасли рыбака с оторвавшейся от берега льдины - РИА Новости, 06.03.2022

В Тверской области спасли рыбака с оторвавшейся от берега льдины

Рыбака, который находился на льдине, оторвавшейся от берега, спасли в Тверской области, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T16:27

2022-03-06T16:27

2022-03-06T16:34

хорошие новости

происшествия

россия

тверская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Рыбака, который находился на льдине, оторвавшейся от берега, спасли в Тверской области, сообщило ГУМЧС по региону."Днём 6 марта в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о том, что рыбак на льдине оторвался от берегового припая в акватории реки Волга по адресу: Тверская область, город Калязин", - говорится в сообщении.Уточняется, что прибывшие на место подразделения ГИМС установили, что произошёл отрыв льдины размером 50х10 метров от берегового припая на которой находился один мужчина. "Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников ведомства мужчина спасен и доставлен на берег. В медицинской помощи не нуждается", - отмечает ГУМЧС.В поисково-спасательных работах было задействовано восемь человек и четыре единицы техники.

https://ria.ru/20220115/rybaki-1767953743.html

россия

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, тверская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)