https://ria.ru/20220306/rybak-1776935110.html
В Тверской области спасли рыбака с оторвавшейся от берега льдины
В Тверской области спасли рыбака с оторвавшейся от берега льдины - РИА Новости, 06.03.2022
В Тверской области спасли рыбака с оторвавшейся от берега льдины
Рыбака, который находился на льдине, оторвавшейся от берега, спасли в Тверской области, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:27
2022-03-06T16:27
2022-03-06T16:34
хорошие новости
происшествия
россия
тверская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Рыбака, который находился на льдине, оторвавшейся от берега, спасли в Тверской области, сообщило ГУМЧС по региону."Днём 6 марта в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о том, что рыбак на льдине оторвался от берегового припая в акватории реки Волга по адресу: Тверская область, город Калязин", - говорится в сообщении.Уточняется, что прибывшие на место подразделения ГИМС установили, что произошёл отрыв льдины размером 50х10 метров от берегового припая на которой находился один мужчина. "Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников ведомства мужчина спасен и доставлен на берег. В медицинской помощи не нуждается", - отмечает ГУМЧС.В поисково-спасательных работах было задействовано восемь человек и четыре единицы техники.
https://ria.ru/20220115/rybaki-1767953743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тверская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:27 06.03.2022 (обновлено: 16:34 06.03.2022)
В Тверской области спасли рыбака с оторвавшейся от берега льдины
В городе Калязин Тверской области спасли оторвавшегося на льдине от берега рыбака