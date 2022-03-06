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Хорошие новости
https://ria.ru/20220306/rybak-1776935110.html
В Тверской области спасли рыбака с оторвавшейся от берега льдины
В Тверской области спасли рыбака с оторвавшейся от берега льдины - РИА Новости, 06.03.2022
В Тверской области спасли рыбака с оторвавшейся от берега льдины
Рыбака, который находился на льдине, оторвавшейся от берега, спасли в Тверской области, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:27
2022-03-06T16:34
хорошие новости
происшествия
россия
тверская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Рыбака, который находился на льдине, оторвавшейся от берега, спасли в Тверской области, сообщило ГУМЧС по региону."Днём 6 марта в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о том, что рыбак на льдине оторвался от берегового припая в акватории реки Волга по адресу: Тверская область, город Калязин", - говорится в сообщении.Уточняется, что прибывшие на место подразделения ГИМС установили, что произошёл отрыв льдины размером 50х10 метров от берегового припая на которой находился один мужчина. "Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников ведомства мужчина спасен и доставлен на берег. В медицинской помощи не нуждается", - отмечает ГУМЧС.В поисково-спасательных работах было задействовано восемь человек и четыре единицы техники.
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происшествия, россия, тверская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:27 06.03.2022 (обновлено: 16:34 06.03.2022)
 
В Тверской области спасли рыбака с оторвавшейся от берега льдины

В городе Калязин Тверской области спасли оторвавшегося на льдине от берега рыбака

© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской областиОперация по спасению рыбаков
Операция по спасению рыбаков - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области
Операция по спасению рыбаков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Рыбака, который находился на льдине, оторвавшейся от берега, спасли в Тверской области, сообщило ГУМЧС по региону.
"Днём 6 марта в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о том, что рыбак на льдине оторвался от берегового припая в акватории реки Волга по адресу: Тверская область, город Калязин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прибывшие на место подразделения ГИМС установили, что произошёл отрыв льдины размером 50х10 метров от берегового припая на которой находился один мужчина. "Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников ведомства мужчина спасен и доставлен на берег. В медицинской помощи не нуждается", - отмечает ГУМЧС.
В поисково-спасательных работах было задействовано восемь человек и четыре единицы техники.
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Хорошие новостиПроисшествияРоссияТверская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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