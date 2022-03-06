https://ria.ru/20220306/rossiya-1776876485.html

В Турции раскрыли удивительный "секрет" россиян

В Турции раскрыли удивительный "секрет" россиян - РИА Новости, 06.03.2022

В Турции раскрыли удивительный "секрет" россиян

Настороженность россиян в отношении незнакомцев объясняется внутренним разделением на "своих" и "не своих" людей, такое мнение выразил турецкий журналист Дженк... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T06:48

2022-03-06T06:48

2022-03-06T06:48

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Настороженность россиян в отношении незнакомцев объясняется внутренним разделением на "своих" и "не своих" людей, такое мнение выразил турецкий журналист Дженк Башламыш в своей книге "Секреты России", отрывок из нее приводится на сайте Medya Günlüğü."Понять русских трудно. С ними не так просто сойтись. Русские настороженно относятся к посторонним, к людям, которых они не знают... В умах всегда существует разделение на "наших" и "не наших". Для тех, кто входит в группу "наши", все двери открыты настежь, а для тех, кто не входит, – наглухо закрыты", - утверждает Башламыш.По его словам, к примеру, человек "забравший" у вас парковочное место прямо из-под носа и образец чуткости, который во что бы то ни стало спешит на помощь другу, попавшему в беду, может оказаться одним и тем же лицом."Секрет кроется в разделении на "наших" и "не наших". Иными словами, любовь, сострадание, выручка, доброта – для близких, а отрицательные эмоции – для тех, кто находится за пределами круга", - считает журналист, выражая мнение, что с этим сталкиваются не только иностранцы, но и сами россияне.При этом "разорвать" этот "круг" можно, попав в беду, когда человек, который обычно даже не смотрит на вас, "отбрасывает отрицательные эмоции в сторону и немедленно спешит к вам на помощь". "А второй способ разорвать круг – побывать в гостях в доме у человека, который в лифте и не поздоровается с вами", - пишет Башламыш.Если гостю удастся пройти "тест на искренность", он может войти в "круг" и стать одним из "своих", продолжает он. По его мнению, в своем кругу россияне чувствуют себя в безопасности, а позволяют входить в него только хорошо знакомым людям."Однако есть еще одна очень важная причина: русские хотят, чтобы их уважали. Как люди, так и государство. Они ожидают, что другой человек или государство будут проявлять уважение к ним, но в то же время сделают первый шаг. Почувствовав уважение к себе, русские расслабляются, уверенность повышается, они идут на контакт и избавляются от своих предубеждений", - заключает журналист.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220305/traditsii-1776736598.html

https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html

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в мире, турция, россия