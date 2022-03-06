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Вучич объяснил поддержку антироссийской резолюции в ООН заботой о Сербии

Вучич объяснил поддержку антироссийской резолюции в ООН заботой о Сербии - РИА Новости, 06.03.2022

Вучич объяснил поддержку антироссийской резолюции в ООН заботой о Сербии

Президент Сербии Александр Вучич объяснил поддержку Белградом резолюции в ООН, осуждающей действия РФ на Украине, заботой о благополучии Сербии и внешним... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T00:27

2022-03-06T00:27

2022-03-06T00:32

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БЕЛГРАД, 6 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич объяснил поддержку Белградом резолюции в ООН, осуждающей действия РФ на Украине, заботой о благополучии Сербии и внешним давлением.Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с сербским коллегой Вучичем в субботу приветствовал поддержку Сербией резолюции в ООН по осуждению операции РФ на Украине."В таких ситуациях, когда бушует война, конфликт, когда различны интересы, вы должны показать очень много решительности, ответственности и заботиться о людях. И люди высказывают свои страсти, они болеют за что-то, как за "Ювентус" и "Фиорентину", всегда поделятся пополам", - заявил Вучич в интервью Kurir TV."Мы, сербы, к сожалению, любим высказываться, и чтобы нас спрашивали обо всем, и никогда не уклоняемся ни от чего, иначе нам кажется, что мы были неважны в этот исторический момент. А иногда как раз важно подвинуться и отойти в сторону", - отметил глава государства в ответ на критику политических оппонентов в связи с поддержкой резолюции в ООН.Говоря о санкциях и шагах глобальных сил в нынешней внешнеполитической ситуации вокруг Украины, он несколько раз повторил, что "поезд тронулся". "Если бы мы не проголосовали в ООН так, как проголосовали, сегодня бы мы были без 30-50 фабрик (западных компаний-инвесторов – ред.), которые так трудились привести в Сербию, и этот поезд бы уже был здесь и нас давил", - подчеркнул сербский президент.В обращении к гражданам в минувшую среду Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.Совбез Сербии во главе с Вучичем ранее постановил, что решение о проведении военной операции РФ по демилитаризации на Украине "было ошибочным", но отказался присоединиться к санкциям Запада в отношении России. Сербские власти многократно подчеркивали, что поддерживают территориальную целостность Украины.Генассамблея ООН в среду приняла резолюцию с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска. Резолюция, в числе соавторов которой Украина, США, Великобритания, Франция, Канада, Япония и ряд других стран, осуждает "объявление 24 февраля 2022 года Россией "специальной военной операции" на Украине". Авторы также осуждают решение РФ "повысить готовность своих ядерных сил". В тексте говорится, что Генассамблея глубоко сожалеет в связи с "агрессией РФ против Украины" и "требует, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила применение силы на Украине" и воздержалась от угроз другим странам ООН. Согласно резолюции, ГА ООН также требует, чтобы РФ немедленно полностью и без предусловий вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в рамках международно признанных границ.Между тем в тексте не содержится ни единого призыва непосредственно к Киеву, нет упоминаний конкретно о положении населения Донбасса и агрессии против ДНР и ЛНР. Не говорится также о незаконном перевороте на Украине 2014 года, тогда как Россия при выработке всех подобных документов требовала упоминания этих моментов. Авторы требуют от Москвы немедленного и безоговорочного отказа от признания ДНР и ЛНР и призывают все стороны соблюдать минские соглашения. В тексте говорится, что Генассамблея сожалеет в связи с "вовлечением Белоруссии в… применение силы против Украины", призывает Минск соблюдать свои международные обязательства. Документ призывает к "немедленному мирному разрешению конфликта между РФ и Украиной посредством политического диалога, переговоров".Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/belgrad-1776610766.html

https://ria.ru/20220302/vuchich-1776143330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, франция, сербия