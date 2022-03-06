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Moody's понизил рейтинг России
Moody's понизил рейтинг России - РИА Новости, 06.03.2022
Moody's понизил рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Moody's вновь понизило рейтинг России до "Cа" с "B3", сообщает Moody's. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T13:43
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экономика
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's вновь понизило рейтинг России до "Cа" с "B3", сообщает Moody's.Moody's 3 марта уже понижало рейтинг России сразу на шесть ступеней, до "В3" с "Ваа3", допуская возможность дальнейшего понижения."Moody's сегодня понизил долгосрочный рейтинг эмитента (в национальной и иностранной валюте) и рейтинг приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) правительства России до Са с В3", - говорится в сообщении на сайте агентства.Прогноз по рейтингам негативный. Действие следует за помещением в список на пересмотр с возможным понижением от 25 февраля 2022 года. Краткосрочный рейтинг остался на уровне Not Prime.
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экономика, россия, moody’s investors service
13:43 06.03.2022 (обновлено: 15:14 06.03.2022)
 
Moody's понизил рейтинг России

Moody's понизил рейтинг России до CA с негативным прогнозом

© РИА НовостиМеждународное рейтинговое агентство Moody`s
Международное рейтинговое агентство Moody`s - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости
Международное рейтинговое агентство Moody`s. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's вновь понизило рейтинг России до "Cа" с "B3", сообщает Moody's.
Moody's 3 марта уже понижало рейтинг России сразу на шесть ступеней, до "В3" с "Ваа3", допуская возможность дальнейшего понижения.
"Moody's сегодня понизил долгосрочный рейтинг эмитента (в национальной и иностранной валюте) и рейтинг приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) правительства России до Са с В3", - говорится в сообщении на сайте агентства.
Прогноз по рейтингам негативный. Действие следует за помещением в список на пересмотр с возможным понижением от 25 февраля 2022 года. Краткосрочный рейтинг остался на уровне Not Prime.
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ЭкономикаРоссияMoody’s Investors Service
 
 
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