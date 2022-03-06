https://ria.ru/20220306/reyting-1776915112.html

Moody's понизил рейтинг России

Moody's понизил рейтинг России - РИА Новости, 06.03.2022

Moody's понизил рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Moody's вновь понизило рейтинг России до "Cа" с "B3", сообщает Moody's. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T13:43

2022-03-06T13:43

2022-03-06T15:14

экономика

россия

moody’s investors service

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's вновь понизило рейтинг России до "Cа" с "B3", сообщает Moody's.Moody's 3 марта уже понижало рейтинг России сразу на шесть ступеней, до "В3" с "Ваа3", допуская возможность дальнейшего понижения."Moody's сегодня понизил долгосрочный рейтинг эмитента (в национальной и иностранной валюте) и рейтинг приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) правительства России до Са с В3", - говорится в сообщении на сайте агентства.Прогноз по рейтингам негативный. Действие следует за помещением в список на пересмотр с возможным понижением от 25 февраля 2022 года. Краткосрочный рейтинг остался на уровне Not Prime.

https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776872413.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, moody’s investors service