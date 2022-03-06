16:51 06.03.2022 (обновлено: 17:07 06.03.2022)
"Турецкие авиалинии" отменили рейсы в Ростов до 20 марта
"Турецкие авиалинии" отменили рейсы в Ростов до 20 марта
Турецкие авиалинии. Архивное фото
АНКАРА, 6 мар – РИА Новости. "Турецкие авиалинии" отменили авиарейсы в Ростов до 20 марта, говорится в заявлении авиакомпании.
Ранее авиакомпания отменила рейсы на Украину до 21 марта.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
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