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"Турецкие авиалинии" отменили рейсы в Ростов до 20 марта
"Турецкие авиалинии" отменили рейсы в Ростов до 20 марта - РИА Новости, 06.03.2022
"Турецкие авиалинии" отменили рейсы в Ростов до 20 марта
"Турецкие авиалинии" отменили авиарейсы в Ростов до 20 марта, говорится в заявлении авиакомпании. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:51
2022-03-06T17:07
в мире
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россия
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АНКАРА, 6 мар – РИА Новости. "Турецкие авиалинии" отменили авиарейсы в Ростов до 20 марта, говорится в заявлении авиакомпании.Ранее авиакомпания отменила рейсы на Украину до 21 марта."Авиакомпания объявляет об отмене рейсов в Кишинев (Молдова) до 21 марта и рейсов в Ростов (Россия) до 20 марта", - говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
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в мире, турция, россия
16:51 06.03.2022 (обновлено: 17:07 06.03.2022)
 
"Турецкие авиалинии" отменили рейсы в Ростов до 20 марта

"Турецкие авиалинии" отменили рейсы в Ростов до 20 марта

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТурецкие авиалинии
Турецкие авиалинии - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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АНКАРА, 6 мар – РИА Новости. "Турецкие авиалинии" отменили авиарейсы в Ростов до 20 марта, говорится в заявлении авиакомпании.
Ранее авиакомпания отменила рейсы на Украину до 21 марта.
"Авиакомпания объявляет об отмене рейсов в Кишинев (Молдова) до 21 марта и рейсов в Ростов (Россия) до 20 марта", - говорится в заявлении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
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