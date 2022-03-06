https://ria.ru/20220306/reys-1776911950.html

Рейс "Уральских авиалиний" не вылетел из Египта из-за закрытия неба Европы

Рейс "Уральских авиалиний" не вылетел из Египта из-за закрытия неба Европы - РИА Новости, 06.03.2022

Рейс "Уральских авиалиний" не вылетел из Египта из-за закрытия неба Европы

Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Шарм-эш-Шейха в Москву не вылетел вовремя в ночь на воскресенье из-за закрытия воздушного пространства стран Европы,... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T13:18

2022-03-06T13:18

2022-03-06T13:30

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КАИР, 6 мар – РИА Новости. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Шарм-эш-Шейха в Москву не вылетел вовремя в ночь на воскресенье из-за закрытия воздушного пространства стран Европы, сейчас готовится альтернативный маршрут, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Каире."По имеющейся информации, в связи с закрытием воздушного пространства стран Европейского союза для российских самолетов в ночь с 5 на 6 марта был отложен вылет рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Шарм-эш-Шейх-Москва", - сообщили в пресс-службе."В настоящее время перевозчик прорабатывает альтернативный маршрут перелета в Россию. Пассажиры размещены в городских гостиницах", - отметили в дипмиссии.При этом посольство подчеркнуло, что задержка в отправке воздушного судна не вызвана его арестом или задержанием властями Египта по запросу иностранных лизингодателей."Сотрудники Посольства находятся в постоянном контакте с египетской стороной и авиаперевозчиком. Продолжаем оказывать нашим гражданам необходимое содействие", - резюмировали дипломаты.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776461425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, шарм-эш-шейх, египет, россия, уральские авиалинии