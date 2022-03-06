Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220306/reys-1776911950.html
Рейс "Уральских авиалиний" не вылетел из Египта из-за закрытия неба Европы
Рейс "Уральских авиалиний" не вылетел из Египта из-за закрытия неба Европы - РИА Новости, 06.03.2022
Рейс "Уральских авиалиний" не вылетел из Египта из-за закрытия неба Европы
Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Шарм-эш-Шейха в Москву не вылетел вовремя в ночь на воскресенье из-за закрытия воздушного пространства стран Европы,... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T13:18
2022-03-06T13:30
туризм
новости - туризм
шарм-эш-шейх
египет
россия
уральские авиалинии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149738/32/1497383208_991:889:3052:2048_1920x0_80_0_0_f78ddd5280d874c7b80f8becbb8a4a6a.jpg
КАИР, 6 мар – РИА Новости. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Шарм-эш-Шейха в Москву не вылетел вовремя в ночь на воскресенье из-за закрытия воздушного пространства стран Европы, сейчас готовится альтернативный маршрут, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Каире."По имеющейся информации, в связи с закрытием воздушного пространства стран Европейского союза для российских самолетов в ночь с 5 на 6 марта был отложен вылет рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Шарм-эш-Шейх-Москва", - сообщили в пресс-службе."В настоящее время перевозчик прорабатывает альтернативный маршрут перелета в Россию. Пассажиры размещены в городских гостиницах", - отметили в дипмиссии.При этом посольство подчеркнуло, что задержка в отправке воздушного судна не вызвана его арестом или задержанием властями Египта по запросу иностранных лизингодателей."Сотрудники Посольства находятся в постоянном контакте с египетской стороной и авиаперевозчиком. Продолжаем оказывать нашим гражданам необходимое содействие", - резюмировали дипломаты.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776461425.html
https://ria.ru/20220306/aviatsiya-1776677607.html
шарм-эш-шейх
египет
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149738/32/1497383208_651:501:2714:2048_1920x0_80_0_0_ccc813e6b698ea955c92bd7882d4f717.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, шарм-эш-шейх, египет, россия, уральские авиалинии
13:18 06.03.2022 (обновлено: 13:30 06.03.2022)
 
Рейс "Уральских авиалиний" не вылетел из Египта из-за закрытия неба Европы

Рейс "Уральских авиалиний" не вылетел из Шарм-эш-Шейха из-за закрытия неба Европы

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
Читать ria.ru в
КАИР, 6 мар – РИА Новости. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Шарм-эш-Шейха в Москву не вылетел вовремя в ночь на воскресенье из-за закрытия воздушного пространства стран Европы, сейчас готовится альтернативный маршрут, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Каире.
"По имеющейся информации, в связи с закрытием воздушного пространства стран Европейского союза для российских самолетов в ночь с 5 на 6 марта был отложен вылет рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Шарм-эш-Шейх-Москва", - сообщили в пресс-службе.
"В настоящее время перевозчик прорабатывает альтернативный маршрут перелета в Россию. Пассажиры размещены в городских гостиницах", - отметили в дипмиссии.
При этом посольство подчеркнуло, что задержка в отправке воздушного судна не вызвана его арестом или задержанием властями Египта по запросу иностранных лизингодателей.
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 08:00Туризм
Путешествия в новой реальности: в каких странах ждут российских туристов
"Сотрудники Посольства находятся в постоянном контакте с египетской стороной и авиаперевозчиком. Продолжаем оказывать нашим гражданам необходимое содействие", - резюмировали дипломаты.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
Пассажиры в терминале международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 08:00
Небо под запретом. Как санкции ударят по российской авиации
 
ТуризмНовости - ТуризмШарм-эш-ШейхЕгипетРоссияУральские авиалинии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала