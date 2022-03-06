https://ria.ru/20220306/razgovor-1776976081.html

СМИ сообщили о телефонном разговоре Макрона и Зеленского

СМИ сообщили о телефонном разговоре Макрона и Зеленского - РИА Новости, 06.03.2022

СМИ сообщили о телефонном разговоре Макрона и Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, стороны обсудили в том числе и предоставление Украине... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T22:46

2022-03-06T22:46

2022-03-06T22:46

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ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, стороны обсудили в том числе и предоставление Украине гуманитарной помощи, передает агентство Рейтер.По его данным, также французский лидер рассказал своему украинскому коллеге о содержании своего разговора с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Путин заявил Макрону, что Вооруженные силы РФ и украинское подразделение охраны с персоналом продолжают обеспечивать функционирование Запорожской АЭС. Также российский лидер отметил, что не против встречи в формате МАГАТЭ - Россия - Украина, но не в Чернобыле, а в формате видеоконференции или в третьей стране.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220306/kadyrov-1776955905.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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