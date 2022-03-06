СМИ сообщили о телефонном разговоре Макрона и Зеленского
Рейтер: Макрон и Зеленский обсудили по телефону предоставление Украине гумпомощи
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, стороны обсудили в том числе и предоставление Украине гуманитарной помощи, передает агентство Рейтер.
По его данным, также французский лидер рассказал своему украинскому коллеге о содержании своего разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Путин заявил Макрону, что Вооруженные силы РФ и украинское подразделение охраны с персоналом продолжают обеспечивать функционирование Запорожской АЭС. Также российский лидер отметил, что не против встречи в формате МАГАТЭ - Россия - Украина, но не в Чернобыле, а в формате видеоконференции или в третьей стране.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.