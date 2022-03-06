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СМИ сообщили о телефонном разговоре Макрона и Зеленского
СМИ сообщили о телефонном разговоре Макрона и Зеленского - РИА Новости, 06.03.2022
СМИ сообщили о телефонном разговоре Макрона и Зеленского
Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, стороны обсудили в том числе и предоставление Украине... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T22:46
2022-03-06T22:46
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
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чернобыльская аэс
запорожская аэс
магатэ
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ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, стороны обсудили в том числе и предоставление Украине гуманитарной помощи, передает агентство Рейтер.По его данным, также французский лидер рассказал своему украинскому коллеге о содержании своего разговора с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Путин заявил Макрону, что Вооруженные силы РФ и украинское подразделение охраны с персоналом продолжают обеспечивать функционирование Запорожской АЭС. Также российский лидер отметил, что не против встречи в формате МАГАТЭ - Россия - Украина, но не в Чернобыле, а в формате видеоконференции или в третьей стране.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220306/kadyrov-1776955905.html
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, чернобыльская аэс, запорожская аэс, магатэ, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина, франция
22:46 06.03.2022
 
СМИ сообщили о телефонном разговоре Макрона и Зеленского

Рейтер: Макрон и Зеленский обсудили по телефону предоставление Украине гумпомощи

© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
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ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, стороны обсудили в том числе и предоставление Украине гуманитарной помощи, передает агентство Рейтер.
По его данным, также французский лидер рассказал своему украинскому коллеге о содержании своего разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Путин заявил Макрону, что Вооруженные силы РФ и украинское подразделение охраны с персоналом продолжают обеспечивать функционирование Запорожской АЭС. Также российский лидер отметил, что не против встречи в формате МАГАТЭ - Россия - Украина, но не в Чернобыле, а в формате видеоконференции или в третьей стране.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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