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Путин и Макрон провели телефонный разговор
Путин и Макрон провели телефонный разговор - РИА Новости, 06.03.2022
Путин и Макрон провели телефонный разговор
Телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина завершился, он продлился час 45 минут, сообщает агентство Франс... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:11
2022-03-06T16:21
владимир путин
эммануэль макрон
россия
франция
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ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина завершился, он продлился час 45 минут, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию президента Франции.Ранее телеканал BFMTV сообщал со ссылкой на источник в Елисейском дворце, что Макрон "в ближайшие минуты" проведет новый телефонный разговор с Путиным."Окончание телефонного разговора между Макроном и Путиным продолжительностью 1 час 45 минут", - сообщает агентство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция
16:11 06.03.2022 (обновлено: 16:21 06.03.2022)
 
Путин и Макрон провели телефонный разговор

Телефонный разговор Путина и Макрона продлился почти два часа

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина завершился, он продлился час 45 минут, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию президента Франции.
Ранее телеканал BFMTV сообщал со ссылкой на источник в Елисейском дворце, что Макрон "в ближайшие минуты" проведет новый телефонный разговор с Путиным.
"Окончание телефонного разговора между Макроном и Путиным продолжительностью 1 час 45 минут", - сообщает агентство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Владимир ПутинЭммануэль МакронРоссияФранция
 
 
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