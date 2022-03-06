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Путин поговорит по телефону с Макроном, сообщают СМИ
Путин поговорит по телефону с Макроном, сообщают СМИ - РИА Новости, 06.03.2022
Путин поговорит по телефону с Макроном, сообщают СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон "в ближайшие минуты" проведет новый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает телеканал BFMTV со... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T14:22
2022-03-06T14:32
владимир путин
эммануэль макрон
франция
россия
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ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон "в ближайшие минуты" проведет новый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце.Ранее сообщалось, что лидеры стран провели очередной телефонный разговор в четверг. Он продлился полтора часа.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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владимир путин, эммануэль макрон, франция, россия
14:22 06.03.2022 (обновлено: 14:32 06.03.2022)
 
Путин поговорит по телефону с Макроном, сообщают СМИ

BFMTV: президент Путин поговорит по телефону с Макроном в ближайшие минуты

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
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ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон "в ближайшие минуты" проведет новый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Ранее сообщалось, что лидеры стран провели очередной телефонный разговор в четверг. Он продлился полтора часа.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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