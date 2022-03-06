https://ria.ru/20220306/razgovor-1776918045.html

Путин поговорит по телефону с Макроном, сообщают СМИ

Путин поговорит по телефону с Макроном, сообщают СМИ - РИА Новости, 06.03.2022

Путин поговорит по телефону с Макроном, сообщают СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон "в ближайшие минуты" проведет новый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает телеканал BFMTV со... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T14:22

2022-03-06T14:22

2022-03-06T14:32

владимир путин

эммануэль макрон

франция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg

ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон "в ближайшие минуты" проведет новый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце.Ранее сообщалось, что лидеры стран провели очередной телефонный разговор в четверг. Он продлился полтора часа.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220306/bennet-1776909722.html

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, эммануэль макрон, франция, россия