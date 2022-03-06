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В ДНР заявили, что двое жителей Горловки ранены при обстреле

В ДНР заявили, что двое жителей Горловки ранены при обстреле - РИА Новости, 06.03.2022

В ДНР заявили, что двое жителей Горловки ранены при обстреле

Двое мирных жителей Горловки в Донецкой народной республике ранены после обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T23:12

2022-03-06T23:12

2022-03-06T23:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Двое мирных жителей Горловки в Донецкой народной республике ранены после обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По уточненной информации от Горловской администрации, в результате обстрела ВФУ н.п. Горловка по адресу: ул. Львовская, 38 ранения получили мирные жители: женщина 1946 г.р. и мужчина 1966 г.р.", - написала организация в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф