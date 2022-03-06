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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/ranenye-1776955491.html
В ДНР сообщили о тяжелом состоянии двоих раненных при обстрелах
В ДНР сообщили о тяжелом состоянии двоих раненных при обстрелах - РИА Новости, 06.03.2022
В ДНР сообщили о тяжелом состоянии двоих раненных при обстрелах
Двое жителей Александровки в Донецкой области, раненных при обстреле украинскими войсками, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости глава местной... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T19:06
2022-03-06T19:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
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АЛЕКСАНДРОВКА (Донецкая область), 6 мар - РИА Новости. Двое жителей Александровки в Донецкой области, раненных при обстреле украинскими войсками, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости глава местной администрации Константин Чалый.По его словам, в ночь на 6 марта украинская сторона обстреляла поселок из РСЗО "Град", выпустив около 40 реактивных снарядов."Мы обнаружили больше десяти поврежденных домов прямым попаданием. Разрушены окна, крыши практически во всех домах, хозпостройки. У нас два тяжело раненных, которые сейчас находятся в 14-й больнице, оказывается помощь", - сказал глава поселка, расположенного в 500 метрах от линии соприкосновения.Обстановка на линии фронта крайне напряженная и опасная, добавил Чалый."По характеру повреждений: били по центру, планомерно, целились в школу, так как у нас в школе есть бомбоубежище и там находятся порядка 20-30 человек ежедневно... Военных объектов здесь нет, позиций здесь нет", - рассказал собеседник агентства.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, донбасс
19:06 06.03.2022
 
В ДНР сообщили о тяжелом состоянии двоих раненных при обстрелах

Глава Александровки Чалый сообщил о тяжелом состоянии двоих раненных при обстрелах в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМногоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛЕКСАНДРОВКА (Донецкая область), 6 мар - РИА Новости. Двое жителей Александровки в Донецкой области, раненных при обстреле украинскими войсками, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости глава местной администрации Константин Чалый.
По его словам, в ночь на 6 марта украинская сторона обстреляла поселок из РСЗО "Град", выпустив около 40 реактивных снарядов.
"Мы обнаружили больше десяти поврежденных домов прямым попаданием. Разрушены окна, крыши практически во всех домах, хозпостройки. У нас два тяжело раненных, которые сейчас находятся в 14-й больнице, оказывается помощь", - сказал глава поселка, расположенного в 500 метрах от линии соприкосновения.
Обстановка на линии фронта крайне напряженная и опасная, добавил Чалый.
"По характеру повреждений: били по центру, планомерно, целились в школу, так как у нас в школе есть бомбоубежище и там находятся порядка 20-30 человек ежедневно... Военных объектов здесь нет, позиций здесь нет", - рассказал собеседник агентства.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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