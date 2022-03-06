https://ria.ru/20220306/ranenye-1776955491.html

В ДНР сообщили о тяжелом состоянии двоих раненных при обстрелах

В ДНР сообщили о тяжелом состоянии двоих раненных при обстрелах - РИА Новости, 06.03.2022

В ДНР сообщили о тяжелом состоянии двоих раненных при обстрелах

Двое жителей Александровки в Донецкой области, раненных при обстреле украинскими войсками, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости глава местной... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T19:06

2022-03-06T19:06

2022-03-06T19:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

донбасс

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АЛЕКСАНДРОВКА (Донецкая область), 6 мар - РИА Новости. Двое жителей Александровки в Донецкой области, раненных при обстреле украинскими войсками, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости глава местной администрации Константин Чалый.По его словам, в ночь на 6 марта украинская сторона обстреляла поселок из РСЗО "Град", выпустив около 40 реактивных снарядов."Мы обнаружили больше десяти поврежденных домов прямым попаданием. Разрушены окна, крыши практически во всех домах, хозпостройки. У нас два тяжело раненных, которые сейчас находятся в 14-й больнице, оказывается помощь", - сказал глава поселка, расположенного в 500 метрах от линии соприкосновения.Обстановка на линии фронта крайне напряженная и опасная, добавил Чалый."По характеру повреждений: били по центру, планомерно, целились в школу, так как у нас в школе есть бомбоубежище и там находятся порядка 20-30 человек ежедневно... Военных объектов здесь нет, позиций здесь нет", - рассказал собеседник агентства.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/donetsk-1776813221.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донбасс