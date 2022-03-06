https://ria.ru/20220306/ranenye-1776955491.html
В ДНР сообщили о тяжелом состоянии двоих раненных при обстрелах
В ДНР сообщили о тяжелом состоянии двоих раненных при обстрелах - РИА Новости, 06.03.2022
В ДНР сообщили о тяжелом состоянии двоих раненных при обстрелах
Двое жителей Александровки в Донецкой области, раненных при обстреле украинскими войсками, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости глава местной... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T19:06
2022-03-06T19:06
2022-03-06T19:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775782636_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8a46f47397fb31ea1663463582edb049.jpg
АЛЕКСАНДРОВКА (Донецкая область), 6 мар - РИА Новости. Двое жителей Александровки в Донецкой области, раненных при обстреле украинскими войсками, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости глава местной администрации Константин Чалый.По его словам, в ночь на 6 марта украинская сторона обстреляла поселок из РСЗО "Град", выпустив около 40 реактивных снарядов."Мы обнаружили больше десяти поврежденных домов прямым попаданием. Разрушены окна, крыши практически во всех домах, хозпостройки. У нас два тяжело раненных, которые сейчас находятся в 14-й больнице, оказывается помощь", - сказал глава поселка, расположенного в 500 метрах от линии соприкосновения.Обстановка на линии фронта крайне напряженная и опасная, добавил Чалый."По характеру повреждений: били по центру, планомерно, целились в школу, так как у нас в школе есть бомбоубежище и там находятся порядка 20-30 человек ежедневно... Военных объектов здесь нет, позиций здесь нет", - рассказал собеседник агентства.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220305/donetsk-1776813221.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775782636_111:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_1470c68dec91ae2bb358b7c69f4f02fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс
В ДНР сообщили о тяжелом состоянии двоих раненных при обстрелах
Глава Александровки Чалый сообщил о тяжелом состоянии двоих раненных при обстрелах в ДНР
АЛЕКСАНДРОВКА (Донецкая область), 6 мар - РИА Новости. Двое жителей Александровки в Донецкой области, раненных при обстреле украинскими войсками, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости глава местной администрации Константин Чалый.
По его словам, в ночь на 6 марта украинская сторона обстреляла поселок из РСЗО "Град"
, выпустив около 40 реактивных снарядов.
"Мы обнаружили больше десяти поврежденных домов прямым попаданием. Разрушены окна, крыши практически во всех домах, хозпостройки. У нас два тяжело раненных, которые сейчас находятся в 14-й больнице, оказывается помощь", - сказал глава поселка, расположенного в 500 метрах от линии соприкосновения.
Обстановка на линии фронта крайне напряженная и опасная, добавил Чалый.
"По характеру повреждений: били по центру, планомерно, целились в школу, так как у нас в школе есть бомбоубежище и там находятся порядка 20-30 человек ежедневно... Военных объектов здесь нет, позиций здесь нет", - рассказал собеседник агентства.