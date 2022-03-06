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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/raketa-1776970252.html
Выпущенную ВСУ по Горловке ракету "Точка-У" уничтожили в воздухе
Выпущенную ВСУ по Горловке ракету "Точка-У" уничтожили в воздухе - РИА Новости, 06.03.2022
Выпущенную ВСУ по Горловке ракету "Точка-У" уничтожили в воздухе
Выпущенная по Горловке украинскими войсками ракета "Точка-У" была ликвидирована в воздухе, полностью уничтожены два дома, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T21:35
2022-03-06T21:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
зайцево
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
стирол
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Выпущенная по Горловке украинскими войсками ракета "Точка-У" была ликвидирована в воздухе, полностью уничтожены два дома, заявил мэр города Иван Приходько.Ранее он сообщил, что украинские войска произвели обстрел города ракетой, выпущенной из тактического ракетного комплекса "Точка-У"."По уточненной информации, "Точка-У" была уничтожена в воздухе. По предварительным данным, полностью уничтожены два дома по улице Жигулевской", - говорится в сообщении Приходько в Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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зайцево
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луганская народная республика
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в мире, владимир путин, зайцево, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, стирол, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины
21:35 06.03.2022
 
Выпущенную ВСУ по Горловке ракету "Точка-У" уничтожили в воздухе

Мэр Горловки Приходько: выпущенную по Горловке ракету "Точка-У" уничтожили в воздухе

© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкОстатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР
Остатки украинских ракет Точка-У на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
Остатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Выпущенная по Горловке украинскими войсками ракета "Точка-У" была ликвидирована в воздухе, полностью уничтожены два дома, заявил мэр города Иван Приходько.
Ранее он сообщил, что украинские войска произвели обстрел города ракетой, выпущенной из тактического ракетного комплекса "Точка-У".
ыпущенную по Горловке ракету "Точка-У" уничтожили в воздухе
"По уточненной информации, "Точка-У" была уничтожена в воздухе. По предварительным данным, полностью уничтожены два дома по улице Жигулевской", - говорится в сообщении Приходько в Telegram-канале.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЗайцевоРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСтиролДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВооруженные силы Украины
 
 
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