https://ria.ru/20220306/raketa-1776970252.html

Выпущенную ВСУ по Горловке ракету "Точка-У" уничтожили в воздухе

Выпущенную ВСУ по Горловке ракету "Точка-У" уничтожили в воздухе - РИА Новости, 06.03.2022

Выпущенную ВСУ по Горловке ракету "Точка-У" уничтожили в воздухе

Выпущенная по Горловке украинскими войсками ракета "Точка-У" была ликвидирована в воздухе, полностью уничтожены два дома, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T21:35

2022-03-06T21:35

2022-03-06T21:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

зайцево

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

стирол

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Выпущенная по Горловке украинскими войсками ракета "Точка-У" была ликвидирована в воздухе, полностью уничтожены два дома, заявил мэр города Иван Приходько.Ранее он сообщил, что украинские войска произвели обстрел города ракетой, выпущенной из тактического ракетного комплекса "Точка-У"."По уточненной информации, "Точка-У" была уничтожена в воздухе. По предварительным данным, полностью уничтожены два дома по улице Жигулевской", - говорится в сообщении Приходько в Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/radikaly-1776967699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, зайцево, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, стирол, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины