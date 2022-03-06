Выпущенную ВСУ по Горловке ракету "Точка-У" уничтожили в воздухе
Мэр Горловки Приходько: выпущенную по Горловке ракету "Точка-У" уничтожили в воздухе
© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкОстатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР
Остатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Выпущенная по Горловке украинскими войсками ракета "Точка-У" была ликвидирована в воздухе, полностью уничтожены два дома, заявил мэр города Иван Приходько.
Ранее он сообщил, что украинские войска произвели обстрел города ракетой, выпущенной из тактического ракетного комплекса "Точка-У".
ыпущенную по Горловке ракету "Точка-У" уничтожили в воздухе
"По уточненной информации, "Точка-У" была уничтожена в воздухе. По предварительным данным, полностью уничтожены два дома по улице Жигулевской", - говорится в сообщении Приходько в Telegram-канале.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.