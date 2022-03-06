https://ria.ru/20220306/raketa-1776874134.html

КНДР подтвердила пуск баллистической ракеты

КНДР подтвердила пуск баллистической ракеты - РИА Новости, 06.03.2022

КНДР подтвердила пуск баллистической ракеты

КНДР подтвердила в воскресенье, что провела в субботу пуск баллистической ракеты в рамках очередного испытания систем разведывательного спутника, передает... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T05:42

2022-03-06T05:42

2022-03-06T05:42

пхеньян

кндр (северная корея)

в мире

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СЕУЛ, 6 мар – РИА Новости. КНДР подтвердила в воскресенье, что провела в субботу пуск баллистической ракеты в рамках очередного испытания систем разведывательного спутника, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Отмечается, что очередной пуск проводился в рамках разработки спутника Государственным управлением КНДР по освоению космоса и Академией национальной обороны.КНДР в субботу произвела пуск одной предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела примерно 270 километров, наивысшая высота полета составила примерно 560 километров. Предыдущий пуск баллистической ракеты 27 февраля также был произведен из района Сунан и тоже в рамках разработки разведывательного спутника.СНБ Южной Кореи назвал пуски нарушением резолюций СБ ООН и призвал немедленно прекратить их, осудив КНДР за повышение напряженности в регионе в то время, как в Южной Корее должны пройти выборы президента, а международное сообщество прилагает усилия для разрешения конфликта на Украине.Это уже девятое испытание вооружений КНДР в этом году, 5 и 11 января КНДР испытала гиперзвуковые ракеты, 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности.Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. Тридцатого января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12", а 27 февраля состоялся пуск КНДР баллистической ракеты в рамках разработки разведывательного спутника.

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/kndr-1775956823.html

пхеньян

кндр (северная корея)

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Максим Горбачев

пхеньян, кндр (северная корея), в мире