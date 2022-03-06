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КНДР подтвердила пуск баллистической ракеты
КНДР подтвердила пуск баллистической ракеты - РИА Новости, 06.03.2022
КНДР подтвердила пуск баллистической ракеты
КНДР подтвердила в воскресенье, что провела в субботу пуск баллистической ракеты в рамках очередного испытания систем разведывательного спутника, передает... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T05:42
2022-03-06T05:42
пхеньян
кндр (северная корея)
в мире
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СЕУЛ, 6 мар – РИА Новости. КНДР подтвердила в воскресенье, что провела в субботу пуск баллистической ракеты в рамках очередного испытания систем разведывательного спутника, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Отмечается, что очередной пуск проводился в рамках разработки спутника Государственным управлением КНДР по освоению космоса и Академией национальной обороны.КНДР в субботу произвела пуск одной предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела примерно 270 километров, наивысшая высота полета составила примерно 560 километров. Предыдущий пуск баллистической ракеты 27 февраля также был произведен из района Сунан и тоже в рамках разработки разведывательного спутника.СНБ Южной Кореи назвал пуски нарушением резолюций СБ ООН и призвал немедленно прекратить их, осудив КНДР за повышение напряженности в регионе в то время, как в Южной Корее должны пройти выборы президента, а международное сообщество прилагает усилия для разрешения конфликта на Украине.Это уже девятое испытание вооружений КНДР в этом году, 5 и 11 января КНДР испытала гиперзвуковые ракеты, 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности.Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. Тридцатого января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12", а 27 февраля состоялся пуск КНДР баллистической ракеты в рамках разработки разведывательного спутника.
https://radiosputnik.ria.ru/20220302/kndr-1775956823.html
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пхеньян, кндр (северная корея), в мире
05:42 06.03.2022
 
КНДР подтвердила пуск баллистической ракеты

КНДР подтвердила пуск баллистической ракеты в рамках создания разведывательного спутника

© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят новости о запуске ракет в КНДР
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СЕУЛ, 6 мар – РИА Новости. КНДР подтвердила в воскресенье, что провела в субботу пуск баллистической ракеты в рамках очередного испытания систем разведывательного спутника, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Отмечается, что очередной пуск проводился в рамках разработки спутника Государственным управлением КНДР по освоению космоса и Академией национальной обороны.
"Посредством испытания Государственное управление по освоению космоса подтвердило надежность системы приема и передачи спутниковых данных и командования управлением, различных систем наземного контроля и диспетчерских систем управления полетами", - говорится в сообщении ЦТАК.
КНДР в субботу произвела пуск одной предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела примерно 270 километров, наивысшая высота полета составила примерно 560 километров. Предыдущий пуск баллистической ракеты 27 февраля также был произведен из района Сунан и тоже в рамках разработки разведывательного спутника.
СНБ Южной Кореи назвал пуски нарушением резолюций СБ ООН и призвал немедленно прекратить их, осудив КНДР за повышение напряженности в регионе в то время, как в Южной Корее должны пройти выборы президента, а международное сообщество прилагает усилия для разрешения конфликта на Украине.
Это уже девятое испытание вооружений КНДР в этом году, 5 и 11 января КНДР испытала гиперзвуковые ракеты, 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности.
Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. Тридцатого января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12", а 27 февраля состоялся пуск КНДР баллистической ракеты в рамках разработки разведывательного спутника.
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