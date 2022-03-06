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"Радио Свобода"* объявило о приостановке работы в России
"Радио Свобода"* объявило о приостановке работы в России - РИА Новости, 06.03.2022
"Радио Свобода"* объявило о приостановке работы в России
"Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (RFE/RL, признано в РФ СМИ-иноагентом РФ) объявило о приостановке своей работы на территории России, говорится в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:00
2022-03-06T11:06
россия
общество
свобода (радиостанция)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (RFE/RL, признано в РФ СМИ-иноагентом РФ) объявило о приостановке своей работы на территории России, говорится в пресс-релизе радиостанции."С глубочайшим сожалением я объявляю сегодня о приостановке нашей физической деятельности в Москве", - заявил президент RFE/RL* Джейми Флай, слова которого приводятся в заявлении.Отмечается, что радиостанция приостановила свою деятельность в России "после того как местные налоговые органы инициировали 4 марта процедуру банкротства российского подразделения RFE/RL*". Также упоминается новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся специальной операции РФ на Украине. В этой связи отмечается, что "компания планирует сообщать об этих событиях из-за пределов России".В пятницу Роскомнадзор заблокировал сайты изданий "Голос Америки"*, Meduza* (оба признаны в РФ СМИ-иноагентом), BBC, DW, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и их проекты из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине. В субботу арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявлении налоговой инспекции с требованием признать банкротом ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* - российского юрлица, созданного для распространения в России материалов девяти входящих в "Радио Свобода"* СМИ-иноагентов.Совет Федерации одобрил в пятницу закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Фейки, повлекшие тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* Признано иноагентом в России
https://ria.ru/20220305/auditoriya-1776630875.html
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россия, общество, свобода (радиостанция)
11:00 06.03.2022 (обновлено: 11:06 06.03.2022)
 
"Радио Свобода"* объявило о приостановке работы в России

Признанное иноагентом "Радио Свобода"* объявило о приостановке работы в России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСтраница сайта "Радио Свобода" на экране смартфона
Страница сайта Радио Свобода на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (RFE/RL, признано в РФ СМИ-иноагентом РФ) объявило о приостановке своей работы на территории России, говорится в пресс-релизе радиостанции.
"С глубочайшим сожалением я объявляю сегодня о приостановке нашей физической деятельности в Москве", - заявил президент RFE/RL* Джейми Флай, слова которого приводятся в заявлении.
Отмечается, что радиостанция приостановила свою деятельность в России "после того как местные налоговые органы инициировали 4 марта процедуру банкротства российского подразделения RFE/RL*". Также упоминается новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся специальной операции РФ на Украине. В этой связи отмечается, что "компания планирует сообщать об этих событиях из-за пределов России".
В пятницу Роскомнадзор заблокировал сайты изданий "Голос Америки"*, Meduza* (оба признаны в РФ СМИ-иноагентом), BBC, DW, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и их проекты из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине. В субботу арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявлении налоговой инспекции с требованием признать банкротом ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* - российского юрлица, созданного для распространения в России материалов девяти входящих в "Радио Свобода"* СМИ-иноагентов.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
* Признано иноагентом в России
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