https://ria.ru/20220306/radikaly-1776967699.html

Украинские радикалы проводят этнические чистки, заявили в Минобороны

Украинские радикалы проводят этнические чистки, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.03.2022

Украинские радикалы проводят этнические чистки, заявили в Минобороны

Украинские радикалы проводят этнические чистки и проверяют паспорта у местных жителей, заявили в межведомственном координационном штабе по гуманитарному... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T21:13

2022-03-06T21:13

2022-03-06T21:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773727699_0:208:2020:1344_1920x0_80_0_0_d2c308e0d94781f0448c6fe5af8cbe7e.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украинские радикалы проводят этнические чистки и проверяют паспорта у местных жителей, заявили в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.Всех, у кого нет украинского паспорта, боевики уводят в неизвестном направлении, отметили в штабе.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/mariupol-1776954596.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), россия