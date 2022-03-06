https://ria.ru/20220306/radikaly-1776967699.html
Украинские радикалы проводят этнические чистки, заявили в Минобороны
Украинские радикалы проводят этнические чистки, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.03.2022
Украинские радикалы проводят этнические чистки, заявили в Минобороны
Украинские радикалы проводят этнические чистки и проверяют паспорта у местных жителей, заявили в межведомственном координационном штабе по гуманитарному... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T21:13
2022-03-06T21:13
2022-03-06T21:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украинские радикалы проводят этнические чистки и проверяют паспорта у местных жителей, заявили в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.Всех, у кого нет украинского паспорта, боевики уводят в неизвестном направлении, отметили в штабе.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
21:13 06.03.2022 (обновлено: 21:21 06.03.2022)
Украинские радикалы проводят этнические чистки, заявили в Минобороны
Минобороны заявило, что украинские радикалы проводят этнические чистки в стране