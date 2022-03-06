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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/radikaly-1776967699.html
Украинские радикалы проводят этнические чистки, заявили в Минобороны
Украинские радикалы проводят этнические чистки, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.03.2022
Украинские радикалы проводят этнические чистки, заявили в Минобороны
Украинские радикалы проводят этнические чистки и проверяют паспорта у местных жителей, заявили в межведомственном координационном штабе по гуманитарному... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T21:13
2022-03-06T21:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украинские радикалы проводят этнические чистки и проверяют паспорта у местных жителей, заявили в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.Всех, у кого нет украинского паспорта, боевики уводят в неизвестном направлении, отметили в штабе.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина
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в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
21:13 06.03.2022 (обновлено: 21:21 06.03.2022)
 
Украинские радикалы проводят этнические чистки, заявили в Минобороны

Минобороны заявило, что украинские радикалы проводят этнические чистки в стране

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные во время учений
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украинские радикалы проводят этнические чистки и проверяют паспорта у местных жителей, заявили в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

"Радикалы <...> вламываются в дома и квартиры гражданского населения, проводят проверку документов на улицах", — сказано в сообщении.

Всех, у кого нет украинского паспорта, боевики уводят в неизвестном направлении, отметили в штабе.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Бойцы батальона Азов на Украине - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 19:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Боевики "Азова" расстреляли мирных жителей, пытавшихся выйти из Мариуполя
 
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