https://ria.ru/20220306/putin-1776941637.html
Путин назвал Макрону условия продолжения диалога с Киевом
Путин назвал Макрону условия продолжения диалога с Киевом - РИА Новости, 06.03.2022
Путин назвал Макрону условия продолжения диалога с Киевом
Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Киев для продолжения диалога с Россией длолжен выполнить все "известные... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T17:21
2022-03-06T17:21
2022-03-06T17:30
обострение ситуации в днр и лнр
россия
киев
франция
украина
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Киев для продолжения диалога с Россией длолжен выполнить все "известные российские требования", сообщает пресс-служба Кремля."Выражена готовность к продолжению диалога – при безусловном выполнении известных российских требований. Главное, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий", - говорится в сообщении.Отмечается, что президенты условились о дальнейших контактах на различных уровнях.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, франция, украина, владимир путин, эммануэль макрон
17:21 06.03.2022 (обновлено: 17:30 06.03.2022)
Путин назвал Макрону условия продолжения диалога с Киевом
Путин: Киев для продолжение диалога должен выполнить "известные российские требования"
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Киев для продолжения диалога с Россией длолжен выполнить все "известные российские требования", сообщает
пресс-служба Кремля.
"Выражена готовность к продолжению диалога – при безусловном выполнении известных российских требований. Главное, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президенты условились о дальнейших контактах на различных уровнях.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.