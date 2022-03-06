https://ria.ru/20220306/putin-1776934019.html

Путин поздравил Терешкову с юбилеем

Путин поздравил Терешкову с юбилеем - РИА Новости, 06.03.2022

Путин поздравил Терешкову с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил лётчика-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову с юбилеем и отметил, что ее профессиональный путь -... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T16:19

2022-03-06T16:19

2022-03-06T16:19

общество

александр невский

валентина терешкова

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тутаевский район

госдума рф

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лётчика-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову с юбилеем и отметил, что ее профессиональный путь - яркий пример честного, беззаветного служения Отечеству, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Ваш профессиональный путь, огромный личный вклад в укрепление авторитета нашей страны как космической державы, значимая общественная, законотворческая деятельность – яркий пример честного, беззаветного служения Отечеству", - говорится в телеграмме.Путин также отметил, что Терешкову знают и глубоко уважают как мужественного, сильного духом человека с ответственной гражданской и жизненной позицией.Первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области.Космический полет Валентина Терешкова совершила 16-19 июня 1963 года в качестве командира космического корабля "Восток-6" по программе группового полета с кораблем "Восток-5", пилотируемым Валерием Быковским. Позывной – "Чайка". Продолжительность полета составила двое суток 22 часа 50 минут. За это время ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли.Валентина Терешкова с 1966 года ведет активную государственную и общественную деятельность.С сентября 2021 года является депутатом Государственной Думы VIII созыва, председателем комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики.Валентина Терешкова – Герой Советского Союза (1963), летчик-космонавт СССР (1963), лауреат Государственной премии РФ (2009). Удостоена многочисленных наград СССР, России и других стран. Среди них – два ордена Ленина (1963, 1981), орден Октябрьской революции (1971), орден Трудового Красного знамени (1987), орден "За заслуги перед Отечеством" I (2017), II (2007), III (1997) и IV степеней (2022), орден Почета (2003), орден Дружбы (2011), орден Александра Невского (2013).

https://ria.ru/20220306/tereshkova-1776444062.html

https://ria.ru/20211012/tereshkova-1754141248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр невский, валентина терешкова, валерий быковский, земля, россия, тутаевский район, госдума рф