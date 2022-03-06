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Путин поздравил Терешкову с юбилеем
Путин поздравил Терешкову с юбилеем - РИА Новости, 06.03.2022
Путин поздравил Терешкову с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил лётчика-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову с юбилеем и отметил, что ее профессиональный путь -... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:19
2022-03-06T16:19
общество
александр невский
валентина терешкова
валерий быковский
земля
россия
тутаевский район
госдума рф
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лётчика-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову с юбилеем и отметил, что ее профессиональный путь - яркий пример честного, беззаветного служения Отечеству, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Ваш профессиональный путь, огромный личный вклад в укрепление авторитета нашей страны как космической державы, значимая общественная, законотворческая деятельность – яркий пример честного, беззаветного служения Отечеству", - говорится в телеграмме.Путин также отметил, что Терешкову знают и глубоко уважают как мужественного, сильного духом человека с ответственной гражданской и жизненной позицией.Первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области.Космический полет Валентина Терешкова совершила 16-19 июня 1963 года в качестве командира космического корабля "Восток-6" по программе группового полета с кораблем "Восток-5", пилотируемым Валерием Быковским. Позывной – "Чайка". Продолжительность полета составила двое суток 22 часа 50 минут. За это время ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли.Валентина Терешкова с 1966 года ведет активную государственную и общественную деятельность.С сентября 2021 года является депутатом Государственной Думы VIII созыва, председателем комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики.Валентина Терешкова – Герой Советского Союза (1963), летчик-космонавт СССР (1963), лауреат Государственной премии РФ (2009). Удостоена многочисленных наград СССР, России и других стран. Среди них – два ордена Ленина (1963, 1981), орден Октябрьской революции (1971), орден Трудового Красного знамени (1987), орден "За заслуги перед Отечеством" I (2017), II (2007), III (1997) и IV степеней (2022), орден Почета (2003), орден Дружбы (2011), орден Александра Невского (2013).
https://ria.ru/20220306/tereshkova-1776444062.html
https://ria.ru/20211012/tereshkova-1754141248.html
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общество, александр невский, валентина терешкова, валерий быковский, земля, россия, тутаевский район, госдума рф
16:19 06.03.2022
 
Путин поздравил Терешкову с юбилеем

Президент Путин назвал профессиональный путь Терешковой примером служения Отечеству

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и заместитель председателя комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова
Владимир Путин и заместитель председателя комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин и заместитель председателя комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лётчика-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову с юбилеем и отметил, что ее профессиональный путь - яркий пример честного, беззаветного служения Отечеству, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваш профессиональный путь, огромный личный вклад в укрепление авторитета нашей страны как космической державы, значимая общественная, законотворческая деятельность – яркий пример честного, беззаветного служения Отечеству", - говорится в телеграмме.
Заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 01:01
Биография Валентины Терешковой
Путин также отметил, что Терешкову знают и глубоко уважают как мужественного, сильного духом человека с ответственной гражданской и жизненной позицией.
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области.
Космический полет Валентина Терешкова совершила 16-19 июня 1963 года в качестве командира космического корабля "Восток-6" по программе группового полета с кораблем "Восток-5", пилотируемым Валерием Быковским. Позывной – "Чайка". Продолжительность полета составила двое суток 22 часа 50 минут. За это время ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли.
Валентина Терешкова с 1966 года ведет активную государственную и общественную деятельность.
С сентября 2021 года является депутатом Государственной Думы VIII созыва, председателем комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики.
Валентина Терешкова – Герой Советского Союза (1963), летчик-космонавт СССР (1963), лауреат Государственной премии РФ (2009). Удостоена многочисленных наград СССР, России и других стран. Среди них – два ордена Ленина (1963, 1981), орден Октябрьской революции (1971), орден Трудового Красного знамени (1987), орден "За заслуги перед Отечеством" I (2017), II (2007), III (1997) и IV степеней (2022), орден Почета (2003), орден Дружбы (2011), орден Александра Невского (2013).
Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва
 
ОбществоАлександр НевскийВалентина ТерешковаВалерий БыковскийЗемляРоссияТутаевский районГосдума РФ
 
 
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