https://ria.ru/20220306/putin-1776923426.html
Путин подтвердил готовность Москвы к диалогу с Киевом
Путин подтвердил готовность Москвы к диалогу с Киевом - РИА Новости, 06.03.2022
Путин подтвердил готовность Москвы к диалогу с Киевом
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность РФ к диалогу с украинскими властями и зарубежными... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T14:58
2022-03-06T14:58
2022-03-06T14:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность РФ к диалогу с украинскими властями и зарубежными партнерами для урегулирования конфликта, сообщили в пресс-службе Кремля."Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин обратил внимание Эрдогана на бесперспективность любых попыток Киева затянуть переговорный процесс.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220306/erdogan-1776921803.html
https://ria.ru/20220306/peregovory-1776921485.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
14:58 06.03.2022 (обновлено: 14:59 06.03.2022)
Путин подтвердил готовность Москвы к диалогу с Киевом
Путин в беседе с Эрдоганом подтвердил готовность РФ к диалогу для урегулирования конфликта