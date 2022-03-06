https://ria.ru/20220306/putin-1776923426.html

Путин подтвердил готовность Москвы к диалогу с Киевом

Путин подтвердил готовность Москвы к диалогу с Киевом - РИА Новости, 06.03.2022

Путин подтвердил готовность Москвы к диалогу с Киевом

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность РФ к диалогу с украинскими властями и зарубежными... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T14:58

2022-03-06T14:58

2022-03-06T14:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776364001_145:0:2864:1529_1920x0_80_0_0_8002385a5569a3c2b447820047ad4c6c.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность РФ к диалогу с украинскими властями и зарубежными партнерами для урегулирования конфликта, сообщили в пресс-службе Кремля."Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин обратил внимание Эрдогана на бесперспективность любых попыток Киева затянуть переговорный процесс.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220306/erdogan-1776921803.html

https://ria.ru/20220306/peregovory-1776921485.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф