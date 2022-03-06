https://ria.ru/20220306/putin-1776922597.html
Путин рассказал о готовности помочь эвакуации турецких граждан с Украины
Путин рассказал о готовности помочь эвакуации турецких граждан с Украины - РИА Новости, 06.03.2022
Путин рассказал о готовности помочь эвакуации турецких граждан с Украины
Президент РФ Владимир Путин в беседе с турецким лидером Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность России оказать необходимое содействие для безопасной эвакуации... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T14:52
2022-03-06T14:52
2022-03-06T15:02
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в беседе с турецким лидером Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность России оказать необходимое содействие для безопасной эвакуации турецких граждан из районов боевых действий на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.Сообщается, что состоялся телефонный разговор лидеров России и Турции."Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны оказать все необходимое содействие для безопасной эвакуации турецких граждан из районов боевых действий", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220306/erdogan-1776921803.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220306/evakuatsiya-1776903176.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
14:52 06.03.2022 (обновлено: 15:02 06.03.2022)
Путин рассказал о готовности помочь эвакуации турецких граждан с Украины
Президент Путин рассказал о готовности содействовать эвакуации турецких граждан с Украины