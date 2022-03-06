https://ria.ru/20220306/pushilin-1776961343.html

За 16 дней ВСУ 653 раза использовали тяжелые вооружения, заявил Пушилин

За 16 дней ВСУ 653 раза использовали тяжелые вооружения, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.03.2022

За 16 дней ВСУ 653 раза использовали тяжелые вооружения, заявил Пушилин

За 16 дней эскалации со стороны украинских войск зафиксировано 653 случая использования тяжелых вооружений, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T20:08

2022-03-06T20:08

2022-03-06T20:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

денис пушилин

донбасс

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. За 16 дней эскалации со стороны украинских войск зафиксировано 653 случая использования тяжелых вооружений, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, за 16 дней "эскалации со стороны ВФУ зафиксировано почти 800 фактов открытия огня из всех видов вооружения"."Только с применением тяжелого вооружения – 653 случая, включая тактические ракетные комплексы "Точка-У" и РСЗО БМ-21 "Град",- отметил Пушилин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/obstrely-1776963458.html

https://ria.ru/20220306/obstrely-1776960881.html

донбасс

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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