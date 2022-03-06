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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/pushilin-1776961343.html
За 16 дней ВСУ 653 раза использовали тяжелые вооружения, заявил Пушилин
За 16 дней ВСУ 653 раза использовали тяжелые вооружения, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.03.2022
За 16 дней ВСУ 653 раза использовали тяжелые вооружения, заявил Пушилин
За 16 дней эскалации со стороны украинских войск зафиксировано 653 случая использования тяжелых вооружений, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T20:08
2022-03-06T20:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
денис пушилин
донбасс
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. За 16 дней эскалации со стороны украинских войск зафиксировано 653 случая использования тяжелых вооружений, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, за 16 дней "эскалации со стороны ВФУ зафиксировано почти 800 фактов открытия огня из всех видов вооружения"."Только с применением тяжелого вооружения – 653 случая, включая тактические ракетные комплексы "Точка-У" и РСЗО БМ-21 "Град",- отметил Пушилин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/obstrely-1776963458.html
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в мире, денис пушилин, донбасс, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
20:08 06.03.2022 (обновлено: 20:33 06.03.2022)
 
За 16 дней ВСУ 653 раза использовали тяжелые вооружения, заявил Пушилин

Пушилин: за 16 дней эскалации ВСУ 653 раза использовали тяжелое вооружение

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. За 16 дней эскалации со стороны украинских войск зафиксировано 653 случая использования тяжелых вооружений, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, за 16 дней "эскалации со стороны ВФУ зафиксировано почти 800 фактов открытия огня из всех видов вооружения".
"Только с применением тяжелого вооружения – 653 случая, включая тактические ракетные комплексы "Точка-У" и РСЗО БМ-21 "Град",- отметил Пушилин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 20:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
За 16 дней обстрелов ВСУ в ДНР повреждено 514 жилых домов, заявил Пушилин
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Мужчина разбирает завалы, образовавшиеся в результате попадания снаряда в жилой дом - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 20:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Количество обстрелов Донецка не уменьшилось, заявил Басурин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДенис ПушилинДонбассВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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